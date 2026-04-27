比亚迪BYD SEALION 6 DM-i插电式混能车本地试驾｜前驱PHEV SUV电力为主引擎作辅 WLTP综合续航力1,100km

电动车「一换一」计划终结，油价又遭受中东战局刺激飙升，两难困境下，Hybrid混能车会否是理想替代方案？条条大路通罗马，比亚迪（BYD）刚引入了全新SEALION 6 DM-i，5门5座位插电式混能PHEV SUV汇聚先进DM-i超级混动技术，纯电模式最远可行80km，WLTP综合续航力高达1,100km。至于千里马售价，将于5月5日发布会上正式披露。文、图：sammy

比亚迪BYD SEALION 6 DM-i插电式混能车本地试驾：领先技术自主研发 满电满油综合油耗1.1L/100km

除了纯电动车，内地新能源车还泛指油电混能车。早在2008年，比亚迪领先同侪，推出首款配备DM-i技术的PHEV插电式混合动力汽车。DM是Daul Mode缩写，i代表intelligence。经过18载专注研发和历代演进，品牌旗下的插电式混合动力汽车，至今累计总销量超过700万辆，并于2025年全球PHEV市场中录得逾35.2%占有率。全新BYD SEALION 6 DM-i即内地宋PLUS DM-i和欧洲版SEAL U DM-i，香港暂有前驱单一型号。厂方强调，新车搭载的混能系统是100%自主研发，由1.5公升高效汽油引擎、EHS电混系统和18.3kWh刀片电池组成。引擎与电马达各自可输出72kW马力（98ps）和122Nm扭力，以及145kW（197ps）和300Nm，0-100km/h需时8.9秒。电量低于20%时，引擎平均耗油量5.5L/100km，而BYD澳洲官网显示，满电和满油状况下，系统综合油耗为1.1L/100km，按现时油价计算，每公里油费少于0.4元。纯电模式可行驶80km，WLTP综合续航力高达1,100km，无惧里程焦虑，同时电池支援AC 11kW和DC 18kW快充，兼且可V2L对外供电。

比亚迪BYD SEALION 6 DM-i插电式混能车本地试驾：豪迈动感自信型态 实用舒适设备丰富

插电式混能SUV的长阔高尺码是4,775 x 1,890 x 1,670mm，较同厂SEALION 7电动车短少55mm，收窄35mm和增高50mm，轴距2,765mm也缩减165mm，体态相对紧凑协调。造型沿用海洋美学设计语汇打造，车头彰显Ocean-X Face家族脸谱，结合立体有力车身线条与顶置尾翼煞车灯，绽放充满自信的豪迈气度。另新车标配U型LED头灯和贯穿式LED尾灯，19吋双色多幅合金轮圈与Continental轮胎，以及电动尾门。现代化车厢设计时尚简约，装潢与观感跟SEALION 7大同小异。试车搭配棕黑内饰，two tone座椅由仿皮包裹，连同控制台及门板一律注入红饰点缀，当中电控前座内置冷暖透气功能，驾驶席兼备记忆设定。除了多功能皮軚环、12.3吋数码仪表板与15.6吋多媒体触控中屏，标准设备还有手机NFC及蓝牙车匙解上锁功能、HUD投射仪表、PM 2.5过滤双区恒温冷气连后排送风、全景式天窗、双手机无线充电、前后4组USB-C充电、转色气氛灯、Apple CarPlay与语音助理、10喇叭Infinity音响、360镜头、多组安全气袋及全套智能驾驶辅助系统等，配置很丰富。平地台后座空间不及SEALION 7宽敞，胜在实用舒适，头顶空间尤其充裕。尾箱容量425升，放平后座椅可扩大到1,440升。

比亚迪BYD SEALION 6 DM-i插电式混能车本地试驾：八成时间电力驱动 行车表现稳顺宁静

比亚迪的DM-i是以电为主、引擎为辅的混动技术，有别与日系Hybrid混能车。一般市区行驶，八成以上时间由电力驱动，驾驶感与纯电动车无异，动力直接传达，运行十分宁静。因应不同路况或需要额外动力，引擎才会介入。当然，大家可自选EV纯电或HEV混能模式驾驶，两者我皆试过，足够电量下，分别微乎其微，即使引擎启动也是不动声色，难以察觉。迎合不同喜好与环境，驾驶模式还有Eco、Normal、Sport和Snowfield四种。动能回馈强度亦有标准和较大两级设定，惜彼此收油自动减速的反应俱不明显，而脚踩制动板时，建议预留足够行程。新车动力输出中规中矩，然而重量只1,940kg，加上分布平均，所以起步与加速皆感爽快顺畅，结合5.55米最小回旋半径，中型SUV易控兼灵活。悬挂是前麦花臣与后多连杆组合，行车表现平稳，惟设定偏软偏舒适，支撑力略为不足，弯路车身倾幅较明显。

仍未接受电动车，又想抗衡高油价，全新BYD SEALION 6 DM-i不失为理想对象。此刻售价尚未公布，说不定会有惊喜，宜密切留意。

BYD SEALION 6 DM-i规格

引擎：1.5公升 + 前驱马达

马力：72kW（引擎）、145kW（马达）

扭力：122Nm（引擎）、300Nm（马达）

0至100km/h：8.9秒

续航力：1,100km(WLTP)

耗油量：5.5L/100km (电量低于20%)

尺码：4,775 x 1,890 x 1,670mm

售价：待定

查询：2663 0033