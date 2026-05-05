全新插电式混能车比亚迪BYD SEALION 6 DM-i香港开售｜PHEV前驱SUV可电可油 WLTP续航力逾1,100km 车价HK$298,980

全新比亚迪BYD SEALION 6 DM-i正式登场，发布会今午（5月5日）在品牌湾仔体验中心举行。作为首款在港推出的插电式混能PHEV SUV，新车标志著重要的里程碑，并回应香港消费者的多元用车需求，进一步扩展新能源之路。至于出席盛会嘉宾包括比亚迪亚太汽车销售事业部销售总监欧阳小成、和谐ICar比亚迪品牌亚太区总经理兼香港总经理曲建蕾、比亚迪（香港）亚太汽车销售事业部营销一部乘用车运营总监张景荣、以及和谐新能源汽车服务（香港）有限公司 销售总经理王圣。文、图：sammy

全新插电式混能车比亚迪BYD SEALION 6 DM-i正式在港开售：比亚迪亚太汽车销售事业部销售总监欧阳小成(右二)、和谐ICar比亚迪品牌亚太区总经理兼香港总经理曲建蕾(左二)、比亚迪(香港)亚太汽车销售事业部营销一部乘用车运营总监张景荣(右)及和谐新能源汽车服务(香港)有限公司 销售总经理王圣(左)携手出席新车发布会。

全新插电式混能车比亚迪BYD SEALION 6 DM-i正式在港开售：BYD SEALION 6 DM-i是首款在港推出的插电式混能PHEV SUV

全新插电式混能车比亚迪BYD SEALION 6 DM-i正式在港开售：WLTP续航力超1,100km

电动车「一换一」计划终结，油价又遭受中东战局刺激飙升，两难困境下，Hybrid混能车会否是理想替代方案？条条大路通罗马，比亚迪（BYD）刚引入了全新SEALION 6 DM-i，5门5座位插电式混能PHEV SUV汇聚先进DM-i超级混动技术，纯电模式最远可行80km，WLTP综合续航力高达1,100km，售价已落实为HK$298,980。

比亚迪BYD SEALION 6 DM-i插电式混能车本地试驾：自主研发技术 满电满油综合油耗1.1L/100km

除了纯电动车，内地新能源车还泛指油电混能车。早在2008年，比亚迪领先同侪，推出首款配备DM-i技术的PHEV插电式混合动力汽车。DM是Daul Mode缩写，i代表intelligence。经过18载专注研发和历代演进，品牌旗下的插电式混合动力汽车，至今累计总销量超过700万辆，并于2025年全球PHEV市场中录得逾35.2%占有率。

全新BYD SEALION 6 DM-i即内地宋PLUS DM-i和欧洲版SEAL U DM-i，香港暂有前驱单一型号。厂方强调，新车搭载的混能系统是100%自主研发，由1.5公升高效汽油引擎、EHS电混系统和18.3kWh刀片电池组成。引擎与电马达各自可输出72kW马力（98ps）和122Nm扭力，以及145kW（197ps）和300Nm，0-100km/h需时8.9秒。电量低于20%时，引擎平均耗油量5.5L/100km，而BYD澳洲官网显示，满电和满油状况下，系统综合油耗低至1.1L/100km，按现时油价计算，每公里油费少于0.4元。纯电模式可行驶80km，WLTP综合续航力高达1,100km，无惧里程焦虑，同时电池支援AC 11kW和DC 18kW快充，兼且可V2L对外供电。

比亚迪BYD SEALION 6 DM-i插电式混能车本地试驾：体积较SEALION 7小巧 设备丰富强调实用

插电式混能SUV的长阔高尺码是4,775 x 1,890 x 1,670mm，较同厂SEALION 7电动车短少55mm，收窄35mm和增高50mm，轴距2,765mm也缩减165mm，体态相对紧凑协调。造型沿用海洋美学设计语汇打造，车头彰显Ocean-X Face家族脸谱，结合立体有力车身线条与顶置尾翼煞车灯，绽放充满自信的豪迈气度。另新车标配U型LED头灯和贯穿式LED尾灯，19吋双色多幅合金轮圈与Continental轮胎，以及电动尾门。

现代化车厢设计时尚简约，装潢与观感跟SEALION 7大同小异。试车搭配棕黑内饰，two tone座椅由仿皮包裹，连同控制台及门板一律注入红饰点缀，当中电控前座内置冷暖透气功能，驾驶席兼备记忆设定。除了多功能皮軚环、12.3吋数码仪表板与15.6吋多媒体触控中屏，标准设备还有手机NFC及蓝牙车匙解上锁功能、HUD投射仪表、PM 2.5过滤双区恒温冷气连后排送风、全景式天窗、双手机无线充电、前后4组USB-C充电、转色气氛灯、Apple CarPlay与语音助理、10喇叭Infinity音响、360镜头、多组安全气袋及全套智能驾驶辅助系统等，配置很丰富。平地台后座空间不及SEALION 7宽敞，胜在实用舒适，头顶空间尤其充裕。尾箱容量425升，放平后座椅可扩大到1,440升。

比亚迪BYD SEALION 6 DM-i插电式混能车本地试驾：八成时间电力驱动 行车表现稳顺宁静

比亚迪的DM-i是以电为主、引擎为辅的混动技术，有别与日系Hybrid混能车。一般市区行驶，八成以上时间由电力驱动，驾驶感与纯电动车无异，动力直接传达，运行十分宁静。因应不同路况或需要额外动力，引擎才会介入。当然，大家可自选EV纯电或HEV混能模式驾驶，两者我皆试过，足够电量下，分别微乎其微，即使引擎启动也是不动声色，难以察觉。迎合不同喜好与环境，驾驶模式还有Eco、Normal、Sport和Snowfield四种。动能回馈强度亦有标准和较大两级设定，惜彼此收油自动减速的反应俱不明显，而脚踩制动板时，建议预留足够行程。新车动力输出中规中矩，然而重量只1,940kg，加上分布平均，所以起步与加速皆感爽快顺畅，结合5.55米最小回旋半径，中型SUV易控兼灵活。悬挂是前麦花臣与后多连杆组合，行车表现平稳，惟设定偏软偏舒适，支撑力略为不足，弯路车身倾幅较明显。对于仍未接受电动车，又想抗衡高油价的人士，全新BYD SEALION 6 DM-i不失为理想对象。