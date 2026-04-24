平治Mercedes-Benz推出四款全新插电式混能型号｜全线搭载最新高效PHEV系统 意向价HK$799,000起

油电混合动力Hybrid车曾被视为过度性产品，但随住电动车「一换一」计划完结，加上油价受中东战局刺激持续飙升，近期Hybrid混能车再度掀起热潮。平治香港（Mercedes-Benz HK）今午(4月24日)宣布，将会推出四款全新插电式混能（Plug-in Hybrid）型号，包括S-Class、GLC、GLC Coupé及E-Class，以迎合市场所需。文：sammy、图：Mercedes-Benz

平治Mercedes-Benz推出四款全新插电式混能型号：高效动力+卓越能源效益 宁静灵敏纯电驾驶体验

平治Mercedes-Benz推出四款全新插电式混能型号：平治S450e意向价HK$1,830,000起

平治Mercedes-Benz推出四款全新插电式混能型号：平治GLC 300e意向价HK$799,000起

平治Mercedes-Benz推出四款全新插电式混能型号：平治GLC 300e Coupé意向价HK$815,000起

平治Mercedes-Benz推出四款全新插电式混能型号：平治E300e售价HK$829,000起

四款全新平治PHEV型号包括S450e（意向价HK$1,830,000起）、GLC 300e（意向价HK$799,000起）、GLC 300e Coupé（意向价HK$815,000起）和E300e（售价HK$829,000起）。各款型号均配备最新及高效的插电式混能系统，可为用户带来宁静和灵敏的纯电驾驶体验。当中，GLC 300e的纯电续航力高达128km，而E300e兼备高效动力与卓越能源效益，综合耗油量低至6.6L/100km，是日常通勤及长途跨境的理想行政房车。另S450e则延续一贯精致舒适与尊尚豪华体验，并融合最新AI智能汽车科技。