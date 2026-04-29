平治Mercedes-Benz四款PHEV插电混能车香港开售｜S450e/E300e/GLC300e混能版同步预售 纯电模式航程逾100km意向价HK$799,000起

油电混合动力Hybrid车曾被视为过渡性产品，但随住电动车「一换一」计划完结，加上油价受中东战局刺激持续飙升，近期Hybrid混能车再度掀起热潮。平治香港（Mercedes-Benz HK）今午(4月24日)宣布，即将在港推出四款全新PHEV插电式混能（Plug-in Hybrid）型号，包括S-Class、GLC、GLC Coupé及E-Class，以迎合市场所需。文：sammy、图：Mercedes-Benz

平治Mercedes-Benz香港推出4款全新PHEV插电式混能车│入门价HK$799,000起 纯电模式续航力逾100km

4款在香港开售的全新平治PHEV型号，包括S450e（意向价HK$1,830,000起）、GLC 300e（意向价HK$799,000起）、GLC 300e Coupé（意向价HK$815,000起）和E300e（售价HK$829,000起）。各款型号均配备最新高效能PHEV插电式混能系统，简介如下：