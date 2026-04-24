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2026北京车展Auto China│平治Mercedes-Benz GLC L、宝马BMW i3L/iX3 L中国专属纯电长阵版新车发表

汽车
更新时间：17:40 2026-04-24 HKT
发布时间：17:40 2026-04-24 HKT

2026年第19届北京国际汽车展览会（Auto China 2026）今天(4月24日)正式开幕，展期至5月3日（日），今届车展主题为「领时代‧智未来」，并首次在中国国际展览中心（顺义馆）及首都国际会展中心两馆联办，展场面积38万平方米堪称全球最大，参展车总数1,451辆，当中全球首发新车181辆、概念车71辆。
    德国两大豪华车巨头平治(Mercedes-Benz)及宝马(BMW)以最强阵容参展，两者不约而同展示专为中国市场特别研发的全新电动车，当中包括平治GLC L、宝马i3 L及iX3 L，三者均采用Long Wheelbase长轴距(长阵)设计，而且搭载内地专属软件系统，对应中国联网智能自动驾驶功能。   文：DP    图：平治及宝马

2026 Auto China北京车展开幕│平治Mercedes-Benz庆祝成立140周年 长阵GLC L全球首发

平治Mercedes-Benz在今届北京车展带来多款新车，包括全球首发GLC L长阵版电动SUV，轴距比欧美版延长55mm至3,027mm，令后排车厢空间更阔落，厂方同时提供5座及6座位版本，后者中排设有两张独立大班椅。除了空气悬挂及四轮转向之外，中国版特别配上液压悬挂垫套Hydraulic Bushings，令行车更舒适宁静。另外，中国版GLC L作业系统支援普通话、广东话及四川话等语言，以及对应内地ETC收费系统。平治强调长阵版GLC L经过500万公里真实路况耐用测试(110万公里在中国进行)，以及230次撞击测试(内地进行80次)，确保安全特性。
    平治同时庆祝成立140周年，并在中国市场发售CLA260 L纯电房跑车，以及展示新改良版S-Class(包括Maybach版)，Mercedes-Benz集团董事局主席Ola Källenius表示，2027年底前品牌将会推出超过40款新车，当中20款车型将会在北京BBAC (Beijing Benz Automotive Co.)厂房制造，估计包括全新GLC L及C-Class L电动车。

2026 Auto China北京车展开幕│宝马BMW i3 L/ iX3 L两大Neue Klasse中国版电动车登场

宝马BMW在北京车展发表三款新车，包括i3 L、iX3 L及新改良版i7，前两者均为中国市场专属长阵Long Wheelbase车型，据知将会于2026年下半年在中国华晨宝马厂房生产，除了在内地销售，消息指i3 L/iX3 L有机会同步在其他地区上市。中国版i3 L及iX3 L同样应用Neue Klasse全新800V底盘平台，只是轴距延长约108mm至3,000mm，后排脚位更充裕。另外留意中国版本车门把手改为传统手抽格式(欧洲版为隐藏式)，以对应中国新规例。其他硬件规格跟欧洲版大致相同，宝马表示i3 L及iX3 L按中国CLTC标准，续航力分别超过1,000km及900km。至于BMW OS X作业系统也重新与内地不同企业联手研发，能对应内地如华为、阿里爸爸、DeepSeek等AI软件生态系统，确保智驾系统正常运作。

  • 2026北京国际汽车展览会
  • 日期：即日至5月3日（日）
  • 地点：中国国际展览中心（顺义馆）及首都国际会展中心
  • 网页：www.autochinashow.or

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