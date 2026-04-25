无品司机行车霸快线令人「火滚」 「分心」先系交通意外致命伤？

不专注驾驶 后果严重（Samuel）

车友谈到道路日常，大家都有不同的遭遇。当中在驾驶期间，最常见而又最令人火滚的，相信非「快线L」莫属了。其实在车速70km/h以上三线的道路，当局都会在道路两旁耸立路牌，提醒驾驶人士除越过前车爬头外，必需要靠左驶，否则属违法。

中大型货车/的士司机长行快线 驾驶态度匪夷所思

其实在车速70km/h以上三线的道路，当局都会在道路两旁耸立路牌，提醒驾驶人士除越过前车爬头外，必需要靠左驶，否则属违法。

其实在车速70km/h以上三线的道路，当局都会在道路两旁耸立路牌，提醒驾驶人士除越过前车爬头外，必需要靠左驶，否则属违法。

其实在车速70km/h以上三线的道路，当局都会在道路两旁耸立路牌，提醒驾驶人士除越过前车爬头外，必需要靠左驶，否则属违法。

其中一位车友称，每天他开私家车来回大埔与九龙上班，在吐露港公路一带的中型或大型货车，好像完全不知道自己行驶在快线，常常走了几公里路才会返回第二线。朋友最火滚的，是最怕见到的士在快线，因为无论是「闪灯」提示，或者从第二线加速超车，这批的士司机好像全心「玩野（嘢）」般，总之就系不让你过，行为实在匪夷所思。

席间一位开的士车友听到此事，当然就立即反击，他说日常驾驶都不会长期占用快线的，他相信这类快线L行家，多数是驾驶期间心里不停盘算路线，或如何可以抢到下一台客而分心。此话一出，大家都认为「分心」是驾车发生意外的致命伤，正正因为分心而对外间突如其来的事情反应不来，意外就这样发生了。事实上，见过不少占用快线的车辆，后方有警车闪灯观察，司机都没有察觉后方有警察。

事件反映了甚么？反映不专注驾驶所引发的事情，绝非因占用快线收张告票那样简单，而是有机会引发更严重的意外。席间来自各行业的车友均认为，单靠立例管制司机行为，效果未必显著，若能从教育角度出发，让驾驶者明白开车时使用电话或上网分心，可导致严重的后果，这样会更有效吗？