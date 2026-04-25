Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

无品司机行车霸快线令人「火滚」 「分心」先系交通意外致命伤？

汽车
更新时间：12:30 2026-04-25 HKT
发布时间：12:30 2026-04-25 HKT

不专注驾驶 后果严重（Samuel）

车友谈到道路日常，大家都有不同的遭遇。当中在驾驶期间，最常见而又最令人火滚的，相信非「快线L」莫属了。其实在车速70km/h以上三线的道路，当局都会在道路两旁耸立路牌，提醒驾驶人士除越过前车爬头外，必需要靠左驶，否则属违法。

中大型货车/的士司机长行快线 驾驶态度匪夷所思

其实在车速70km/h以上三线的道路，当局都会在道路两旁耸立路牌，提醒驾驶人士除越过前车爬头外，必需要靠左驶，否则属违法。
其实在车速70km/h以上三线的道路，当局都会在道路两旁耸立路牌，提醒驾驶人士除越过前车爬头外，必需要靠左驶，否则属违法。
其实在车速70km/h以上三线的道路，当局都会在道路两旁耸立路牌，提醒驾驶人士除越过前车爬头外，必需要靠左驶，否则属违法。
其实在车速70km/h以上三线的道路，当局都会在道路两旁耸立路牌，提醒驾驶人士除越过前车爬头外，必需要靠左驶，否则属违法。
其实在车速70km/h以上三线的道路，当局都会在道路两旁耸立路牌，提醒驾驶人士除越过前车爬头外，必需要靠左驶，否则属违法。
其实在车速70km/h以上三线的道路，当局都会在道路两旁耸立路牌，提醒驾驶人士除越过前车爬头外，必需要靠左驶，否则属违法。

其中一位车友称，每天他开私家车来回大埔与九龙上班，在吐露港公路一带的中型或大型货车，好像完全不知道自己行驶在快线，常常走了几公里路才会返回第二线。朋友最火滚的，是最怕见到的士在快线，因为无论是「闪灯」提示，或者从第二线加速超车，这批的士司机好像全心「玩野（嘢）」般，总之就系不让你过，行为实在匪夷所思。

席间一位开的士车友听到此事，当然就立即反击，他说日常驾驶都不会长期占用快线的，他相信这类快线L行家，多数是驾驶期间心里不停盘算路线，或如何可以抢到下一台客而分心。此话一出，大家都认为「分心」是驾车发生意外的致命伤，正正因为分心而对外间突如其来的事情反应不来，意外就这样发生了。事实上，见过不少占用快线的车辆，后方有警车闪灯观察，司机都没有察觉后方有警察。

事件反映了甚么？反映不专注驾驶所引发的事情，绝非因占用快线收张告票那样简单，而是有机会引发更严重的意外。席间来自各行业的车友均认为，单靠立例管制司机行为，效果未必显著，若能从教育角度出发，让驾驶者明白开车时使用电话或上网分心，可导致严重的后果，这样会更有效吗？

延伸阅读：行人过路交通灯辅助红灯惹的祸？晚间开车惊觉「撞嘢」吓坏司机

 

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
施明离世掀李氏家族内斗  九龙塘祖屋「涵碧别墅」价值曝光  豪宅曾成杨思琦分手导火线？
施明离世掀李氏家族内斗  九龙塘祖屋「涵碧别墅」价值曝光  豪宅曾成杨思琦分手导火线？
影视圈
18小时前
港式西餐厅「椰林阁」东山再起！逆市扩张至9分店 曾濒临全线结业 网民拆解「翻生」主因
「椰林阁」东山再起？逆市扩张至9分店 曾濒临全线结业 网民拆解「翻生」主因
饮食
17小时前
正义女神丨番外篇再证佘诗曼超强吸金力 带挈两个星二代契仔揾真银 陈山聪「搲捞」输畀囝囝？
正义女神丨番外篇再证佘诗曼超强吸金力 带挈两个星二代契仔揾真银 陈山聪「搲捞」输畀囝囝？
影视圈
19小时前
旺角利苑酒家突结业！开业46年曾获米芝莲二星殊荣 员工愕然：明明好生意......
旺角利苑酒家突结业！开业46年曾获米芝莲二星殊荣 员工愕然：明明好生意......
饮食
2026-04-24 12:02 HKT
深圳全新观光巴士！地铁站直达「天空之城」云海公园 长者车费半价优惠
深圳全新观光巴士！地铁站直达「天空之城」云海公园 长者车费半价优惠
旅游
18小时前
陈小春被爆「塞纸条」撩名模上房  「反派男神」兰桂坊约炮失威  被嫌年纪大「吃不下」
陈小春被爆「塞纸条」撩名模上房  「反派男神」兰桂坊约炮失威  被嫌年纪大「吃不下」
影视圈
2026-04-24 10:00 HKT
八达通换卡最后召集！再有1批旧卡7月到期 2大免费更换方法＋赚尽$400奖赏
八达通换卡最后召集！再有1批旧卡7月到期 2大免费更换方法＋赚尽$400奖赏
生活百科
23小时前
爆旋陀螺热潮︱玩具店排长龙、买盘靠派筹 限量版炒价逾千 学者拆解翻Hit原因：经济不景的慰藉 
爆旋陀螺热潮︱玩具店排长龙、买盘靠派筹 限量版炒价逾千 学者拆解翻Hit原因：经济不景的慰藉 
社会
5小时前
李泳豪不满老婆被李泳汉针对？施明丧礼前突公开2022年婚礼片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
李泳豪不满老婆被李泳汉针对？施明丧礼前突公开2022年婚礼片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
影视圈
21小时前
吴业坤离巢｜年初先夺「飞跃进步男艺员」  曾两封叱咤「我最喜爱的男歌手」  同193合照曾被雪藏？
吴业坤离巢｜年初先夺「飞跃进步男艺员」  曾两封叱咤「我最喜爱的男歌手」  同193合照曾被雪藏？
影视圈
14小时前