全新丰田Toyota NOAH HEV混能7座MPV本地试驾｜第5代THS混能系统低油耗高续航 7人家庭车实用有趣

本月初发表的全新丰田（Toyota）NOAH HEV混能7座MPV，以皇冠汽车60周年登场价$319,440限量发售100部，超高性价比令人瞠目结舌，无怪火速售罄。为答谢和回馈顾客，代理宣布即时接受预订刚于日本推出的小改款车型，早鸟优惠意向价$334,320，预计12月抵港交付。文、图：sammy

全新丰田Toyota NOAH HEV混能7座MPV本地试驾：两大窝心新功能 小改版接受预订

全新丰田NOAH HEV至尊混能版，是皇冠汽车60周年的头炮巨献。7座位MPV家庭车建基TNGA底盘和搭载第5代THS混能系统。体积大小与汽油版相同，长阔高是4,695 x 1,730 x 1,845mm，轴距2,850mm。试车配备横宽电镀鬼面罩与高规格LED尾灯组，并采用17吋双色抛光轮圈。至尊混能版更新增两项窝心功能，包括脚踢感应开启双电趟门与同级独有左侧自动伸缩脚踏板，结合220mm超低登车脚踏高度及435mm特长扶手，便利老幼上落车。其次，车后两侧设有按钮操作电尾门，定点角度灵活控制，狭窄停车环境存取行李及物件无难度。至于小改版与现役车型的外在分野集中在车头，焦点是导入新款投射式「三眼仔」LED头灯，上方倒C形LED灯组还包含指挥灯及日行灯。另鬼面罩改为与车身同色，并加入镀铬饰条点缀，而Neutral Black和Urban Rock是新增车身颜色。

全新丰田Toyota NOAH HEV混能7座MPV本地试驾：Ottoman中座椅附小腿承托垫 10气袋配TSS 3.0系统同级最安全

优雅座舱绽放精品氛围，各系统与设备舖排井然有序，操作触手可及。内栊高度达1,405mm，空间阔大宽敞。三排2+2+3座椅由人造皮与优质织物制成，中排两张Ottoman独立座椅附有小腿承托垫，连系地台预设路轨能从容前后移位，滑动距离达745mm之多，而前与中座并内置暖櫈功能。不需要第三排尾座时，透过一键收折功能可轻易将座椅向两旁挂折，同时把中座椅移至最后，舒适写意程度不让Alphard专美。车厢标准配置胜汽油版，包括多功能皮軚环、7吋电子仪表板、彩色HUD投射仪表、10吋触控中央屏幕资讯娱乐系统、6喇叭音响支援Apple CarPlay、三区恒温冷气内置nanoe X纳米离子空气净化技术、中排手动侧帘、中排折叠式桌面连双USB-C充电及四杯架、后泊车镜头等。除了10气袋，新车还有TSS 3.0主动式安全系统全程护航。将中座椅背收折，后排乘客可从宽阔通道从容进出，惜walk-through中央走廊相对狭小。小改版有何革新？主要是波棍台及车窗开关键导入钢琴黑饰件、表板以皮革包裹，并联同车门饰板加入缝线点缀，而座椅设计也稍作改动，仪表板由7吋升级至12.3吋。再者，悬挂减震器阻尼和隔音物料均见优化，以提升驾乘舒适性和宁静度。

全新丰田Toyota NOAH HEV混能7座MPV本地试驾：混能动力连贯充沛 22.4km/L最低油耗逾千里续航力

全新NOAH HEV搭载的第5代THS（Toyota Hybrid System）混能系统，由1.8公升直四VVT-i引擎、永磁同步马达及e-CVT电子无段变速自动波箱组成，系统总马力140ps，引擎与电马达可各自输出142Nm和185Nm扭力，综合耗油量22.4km/L同级最低，J-WLTC续航力高达1,160km。对抗高油价之余，兼且可告别里程焦虑。家庭式MPV普遍诟病是驾驶感沉闷，但今代NOAH的操控表现，已能体现品牌近年强调的「FUN TO DRIVE」设计理念。140ps马力难言强劲，但系统的动力输出绝对可用充沛和连贯形容，即使驶上长斜路段，也没呈半点上气不接下气。然而，CVT波箱高转时会发出较大噪响，改用Sport模式可提升冲刺力，也可减少嘶叫声。悬挂沿用前麦花臣与后扭力杆配搭，滤震与支撑能力理想。高身MPV转向反应灵括，扭动时车身难免有所倾斜，惟程度可接受，即使处于最后排，感觉依然平稳。

Toyota NOAH HEV规格

引擎：1.8公升直四 + 电马达

总马力：140ps

扭力：142Nm（引擎）、185Nm（马达）

传动：e-CVT电子无段变速，前驱

尺码：4,695 x 1,730 x 1,845mm

耗油量：22.4km/L(WLTC)

售价：$319,440(60周年惊喜登场价，限量100部已售罄)

: $334,320(小改款早鸟意向价，现正接受预订)

查询：2884 7999