新一代平治Mercedes-Benz C-Class变身电动车│双马达四驱C400 4Matic打头阵 续航力762km 今年底交付

平治(Mercedes-Benz)昨天(4月20日)香港时间晚上6:30pm，全球首发新一代C-Class Electric四门房车，打头阵为纯电动C400 4Matic Electric双马达四驱高级版本，应用集团最新开发、与GLC相同的800V电驱平台，以及后马达连2速波箱组合，WLTP续航力762km，可支援DC 330kW快速充电，车厢应用全新39.1吋无缝式表板大屏幕，以及最新数码系统。平治表示首批新车今年底开始全球交付，稍后再会追加入门单马达后驱版本。 文：DP 图：平治

平治Mercedes-Benz C-Class新一代电动车登场│舒适度大胜上代汽油版

平治强调新一代电动版C-Class无论运动性和舒适度都大胜上代汽油版本，新车跟同厂新一代GLC约纯电动SUV一样，应用集团最新研发电动车专用800V底盘平台。打头阵开售的C400 4Matic搭载94kWh锂电与双马达四驱(后轴马达连接2速波箱)，输出489ps马力和800Nm扭力，0至100km/h加速4秒，WLTP续航力高达762km (GLC400 4Matic为715km)。车子最高支援DC 330 kW直流电快充，充电10分钟可行325km。

C400 4Matic配备4轮转向系统，后轮可转向4.5度，回旋直径11.2米；新车也可配置AIRMATIC空气悬挂，系统可利用Google Map地图及镜头监察路况，预先调节悬挂软硬，提高拐弯性能，加强平稳之余，也令驾乘舒适度进一步提高。

平治Mercedes-Benz C-Class新一代电动车登场│巨型39.1吋表板屏幕无缝连接

全新电动版C-Class体积比上代汽油版扩大不少(长4,883mm、阔1,892mm、高1,503mm)，车身轴距延长多达97mm至2,962mm，前排脚位多了12mm，前及后排头部空间分别多了22mm和11mm，尾箱基本容量470公升，车头也新增101公升行李箱。

车厢焦点是横跨整个表板的39.1吋无缝式MBUX Hyperscreen巨型屏幕(为附加项目)，另外还有标准化玻璃天幕顶，如选配SKY CONTROL电子透光功能，同时包含162颗LED星星发光灯(可转换颜色)。至于MBUX人工智能作业系统可支援ChatGPT4o及Google Gemini AI功能。跟同厂GLC一样，新C-Class采用纯素Vegan皮革作为车厢包装原料，座椅新增Twisted Diamond菱格款式，买家也可选配AMG-Line跑车款式套件。