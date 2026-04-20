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新版混能房跑车 凌志Lexus IS300h F Sport专店首展│第三次改良集中提升驾控表现 车价HK$549,815

汽车
更新时间：15:09 2026-04-20 HKT
发布时间：15:09 2026-04-20 HKT

凌志(Lexus)香港代理上周在港发表2026年革新版IS300h F Sport，这是继去年之后再一次推出的第三度升级改良版，沿用2.5公升直四混能引擎，不过导入全新电子控压煞车系统、可变阻尼避震器，以及全新可变比率电軚，旨在提高驾驶乐趣，外观及车厢也全面升更新升级，新车登场优惠价为HK$549,815，即日起在九龙湾常悦道11号Centre Parc地下旗舰店公开首展。    文：DP    图：Lexus HK

凌志Lexus IS300h F Sport革新版开售│转向、避震及煞车系统升级 加强驾控乐趣

 2026年新版凌志IS300h F Sport沿用2.5公升2AR-FSE直四缸Dual VVT-i自然吸气引擎，配合包括电马达在内的混能系统，以及E-CVT电子无变速波箱，后轮驱动。原车提供6种驾驶模式包括EV纯电驱动，以及F Sport版特设Sport+模式。综合输出223ps马力，引擎及马达可分别输出221Nm及300Nm扭力，平均耗油量低至6.9L/100km。
    港版IS300h F Sport备有专用可变阻尼AVS避震系统，配合前双摇臂、后多连杆的悬挂格式，加业全新可变比率VGRS电子转向系统(俗称电軚)，据讲换来更敏捷和平稳的弯路表现。新版同时导入AHB-G 电子控压煞车系统，厂方指可带来更敏锐制动效果
    外观改动方面，IS300h F Sport扩大了鬼面罩及散热口面积，配合全套钢琴黑F Sport版专用车身包围及鸭尾翼，跑车霸气更强烈，原车搭配新款19吋F Sport专属轮圈及红色煞车钳，轮胎尺码为前235/40R19、后265/35R19。图中所见Neutrino Gray颜色也是全新配搭。
    座舱改用红、黑双色新组合，中控台触屏扩大至12.3吋，支援 Apple CarPlay。另外车厢也首次采用具备天然纹理的「锻造竹」饰板，其他如前排8方位电控、位置记忆及冷暖通风功能跑车座椅、Nanoe X空气净化冷气系统、17喇叭Mark Levinson Premium Surround Sound高级音响等齐备，当然不少得Lexus Safety System + 3.0主动安全系统。

  • 凌志Lexus IS300h F Sport规格
  • 引擎：2.5直四Dual VVT-i+电马达
  • 马力：223ps马力(引擎+马达)
  • 扭力：221Nm(引擎)、300Nm(马达)
  • 传动：E-CVT无段变速(6段軚盘+/-)，后驱
  • 尺码：4,720 x 1,840 x 1,435mm
  • 耗油量：6.9L/100km
  • 售价：HK$549,815(登场优惠价)
  • 查询：2820 4020

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