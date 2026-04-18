行人过路交通灯辅助红灯惹的祸？晚间开车惊觉「撞嘢」吓坏司机

晚间开车「撞嘢」？（Samuel）

有车友称近日开车「撞到嘢」！聚会期间一讲出来，即时被人妈声四起的「围剿」！事缘是车友凌晨时分在将军澳一带开车，驶过路口时见到一位穿白衫、长头发、面长长的女士，当时此女子正被行人过路交通灯辅助红灯照著，感觉非常恐怖！

红色行人过路辅助灯吓坏车主？ 加装感应器有人先运作够环保

行人过路交通灯辅助红灯

行人过路交通灯辅助红灯

红色灯组所发出的红光令人目眩，更有人认为是「光污染」，特别是晚间路口没有行人在等候时，这些红灯根本没有作用。今天的科技发达，其实这一类提示行人的红灯，又是否可以加装感应器？即当有人站在过路范围才运作？这样既可以节省电力，同时又可以减低对其他道路使用者的影响。

车友在聚会间播出车片，大家都百分百肯定这名女子是「人类」，并不是车友所指的「撞到嘢」！其实，这一类红色行人过路辅助灯已推出了数年，成效如何就不知道，但每到晚上或春天期间，总会有开车的人谈及在路口「撞到嘢」！春天期间将军澳一带潮湿水气重又大风，晚上能见度颇低下，再加上穿白衫长头发女士站在红灯下，的而且确相当吓人的！

其实这一类红色行人过路辅助灯推出了数年，目的是提示手机一族在等候过马路时要专注交通情况，以免眼望手机脚踏马路引发交通意外。当局称这一类设施收到成效，能有效防止交通意外的发生。对于驾驶人士而言又如何？有车友称特别在春天期间晚上时分，当车停在灯位等候时，红色灯组所发出的红光令人目眩，更有人认为是「光污染」，特别是晚间路口没有行人在等候时，这些红灯根本没有作用。今天的科技发达，其实这一类提示行人的红灯，又是否可以加装感应器？即当有人站在过路范围才运作？这样既可以节省电力，同时又可以减低对其他道路使用者的影响。说到底，眼望手机过马路的人多的是，手机紧要过自己条命的人随处可见，除了这种提示红灯之外，当局又有否考虑制定相关法例制衡这一类行为？很多时候发生人车的交通意外，驾驶者都会被控相关罪行，若果行人因睇手机故乱冲出马路又如何呢？