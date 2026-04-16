全球最贵电动车 劳斯莱斯Rolls-Royce Project Nightingale登场│超罕订制版限量100辆 未连税车价3千万元起 香港获邀请认购名单

英国劳斯莱斯(Rolls-Royce)刚于4月14日(二)宣布，旗下全新Coachbuild Collection订制系列推出首款名为Project Nightingale两门开篷纯电动车型，里外设计理念源于1920年High-speed Experimental 「EX」实验车，全球限量100辆，只限厂方邀请认购。据知此版本已落实于将于香港、澳门及台湾发售，劳斯莱斯香港代理透露，本地有几位品牌超级VIP忠实客户被列入厂方名单之内，听闻Project Nightingale未连税意向价约3,000万至3,500万港元起，首批2028年交付。 文：DP 图：Rolls-Royce

劳斯莱斯Rolls-Royce Project Nightingale电动车登场│低产量手造Coachbuild订制车型 全球100辆

劳斯莱斯Rolls-Royce本月初宣布拓展旗下订制服务范围，推出全新Coachbuild Collection系列低产量特制车型，言犹在耳，厂方日前再发表Coachbuild Collection系列第一款车型：Project Nightingale，名字源自车厂创办人Henry Royce位于法国French Riviera (Côte d'Azur)的设计及机械工作坊Le Rossignol。

Project Nightingale是一款两门4座位豪华大跑车，建基于全铝合金Architecture of Luxury车架，整套传动系统取自同厂Spectre纯电动跑车，不过详细电池容量及输出数字暂时未公布。外形设计意念源于1920年High-speed Experimental 「EX」实验车，包括16EX及17EX，高耸的车头Pantheon Grille万神殿鬼面罩连两边直间式车灯，配合低矮倾斜挡风玻璃、流线水滴车尾形态，以及巨型24吋轮圈，融合了奢华及动感特色于一身。

劳斯莱斯Rolls-Royce Project Nightingale电动车登场│10,500伙星星LED灯闪遍车厢

Project Nightingale车厢陈设跟Spectre一样结合奢华、古典、时尚与数码化元素于一身，焦点是名为Starlight Breeze室内空间，多达10,500颗、3种不同体积的微型LED星星灯饰，由两边门板开始闪耀整个车厢，而且可因应音乐节拍变动照明格式及光度。全车内外包括车漆、饰件配搭，以至车厢皮革用料及颜色，均可按每位客人度身订造，务求令所有100辆Project Nightingale都与别不同。

虽然厂方在新闻稿内没有公布售价，不过据香港劳斯莱斯代理透露，Project Nightingale意向价未连税约在3,000万至3,500万港元起跳，全球限量100辆，中国内地不在全球发售市场名单之内，不过香港、澳门及台湾则在销售之列，据知香港已有几位超级VIP忠实客户获得厂方邀请认购。