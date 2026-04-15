全新开篷超跑 保时捷Porsche 911 GT3 S/C香港定价500万元│510ps马力棍波后驱轻量版 移植GT3及S/T硬件

保时捷(Porsche)昨天(4月15日)全球首发911 GT3 S/C (992型)开篷版，新车移植了911 GT3及限量版911 S/T硬件技术，以及限量版911 Speedster(991型)的理念，成为市场上少数配备高转自然吸气引擎、棍波、后驱、开篷轻量超跑，旨在提供最高程度驾驶乐趣，保时捷强调911 GT3 S/C不是限量版车型，香港代理也即时公布了售价为HK$4,998,000起，即日开始接受预订。 文：DP 图：保时捷

保时捷Porsche 911 GT3 S/C开篷版登场│马力510ps 车重1,497kg

全新保时捷Porsche 911 GT3 S/C是史上首款配备电动软篷的911 GT3车型，4公升水平六缸自然吸气引擎源自硬顶版GT3/GT3 Touring，转数极限可达9,000rpm。不过S/C版只配用911 S/T限量版的密齿比6速手动波箱，没有PDK自动波提供。厂方指悬挂规格跟硬顶版GT3 Touring完全相同，开篷格式992车架基本刚度足够，完全不需要任何强化，重点反而是尽量减轻车重。首先软篷骨架改用镁合金制作，而且GT3 S/C标准配用前20吋、后21吋镁合金轮圈(-9kg)及碳陶瓷煞车碟(-20kg)，两者均为普通版GT3附加项目。

另外，车身采用了911 S/T的碳纤维头冚、前沙板、车门、碳纤维防倾杆等，还有40 Ah lithium-ion锂电池，因此车重刚好低于1,500kg目标，现为1,497kg，只比991 Speedster手动软篷限量版重了30kg。GT3 S/C马力及扭力跟其他GT3版本一样为510ps及450Nm，0至100km/h加速3.9秒，极速313km/h。

保时捷Porsche 911 GT3 S/C开篷版登场│全新Street Style套件更添型格

保时捷Porsche Exclusive Manufaktur特别为911 GT3 S/C版推出了名为Street Style Package套件供顾客选购，包括车身拉花及轮圈，车厢换上双色皮革及格子纹理Adaptive Sports Seats Plus座椅，以及一系列专用配饰等，套件售价公布为HK$278,400(未连税)。

全新911 GT3 S/C售价为HK$4,998,000起，相比GT3/GT3 Touring贵了近100万元，甚至比911 GT3 RS(HK$4,723,000起)更昂贵，不过厂方强调GT3 S/C不是限量版，而是所有(富贵)车迷都可以享受到的Porsche GT车型。