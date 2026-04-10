新版超跑Aston Martin Vantage S首辆抵港│限量优惠价278万起(连税) 680ps马力3.4秒加速破百 操控更强

2026年新改良版Aston Martin Vantage S，首辆新车上月抵港预展，成为全亚洲首个发售的市场，代理今天(4月10日)宣布惊人消息，就是首批Vantage S将会以限定优惠价HK$2,780,000起(连税)开售，相比旧版去年标准车价便宜超过70万元，成为目前V8引擎Supercar超跑市场里最高性价比一员！ 文、图：DP

新版Aston Martin Vantage S首辆抵港│首批车价278万元起 回到十年前水平

新款Aston Martin Vantage S主要是动力和操控的加强，4公升V8双Turbo引擎马力由665ps增加至680ps，最大扭力800Nm保持不变。厂方指油门阻尼经过重新调校，反应更敏锐。8速ZF波箱没改动，不过最终传动比率更短，0至100km/h加速快了0.1秒，现为3.4秒。

另一重点是悬挂几何(包括车轮外倾角、前束角、后倾角)重新调整、前后Bilstein DTX电子避震程式也有更新，目标是加强前轮抓地力。后悬挂副架现在直接镶在底盘上(旧版则有垫套相隔)，换来更直接操控敏锐反应，不过后轮弹簧硬度要稍为降底，尾波箱支架结构刚度也减低10%，换取更平衡动态。值得留意是新版加设了小型鸭尾翼，提供44kg气流下压力，而前泵把头铲、引擎盖翼片合共产生67kg下压力，全车综合Down Force气流下压力111kg。

新版Aston Martin Vantage S首辆抵港│驾控反应更敏锐直接 性价比超班

新版Vantage S外观和车厢改动不算多，车身两边多了红色S徽章，引擎盖上方两个散热翼片造型也有改良。车厢12.3吋数码表板及12.3吋中控触屏格式不变，不过挞车掣连驾驶模式旋扭改为红色设计，至于红色安全带、表板碳纤维装饰、Sports Plus Seat通风座椅、Alcantara车顶、360度镜头、红色煞车钳等均为标准配置。示范车加添了包括碳陶瓷煞车碟、21吋哑铜色锻造轮圈、黑色厂徽，以及名为Inspire S全新车厢设计套餐及相关配衬等，全车连税落地价接近340万元，相比旧版标准价还要便宜。

初步试驾发表新版Vantage S驾控反应明显更直接敏感，各项升级调校很明显给予驾驶者更充实、强烈的沟通互动感受，车头抓地力明显更强，车尾稳定度相应提高，V8引擎咆哮比旧版更加靓声。它未必是同级最快、数字上最亮眼的超跑，不过讲激情澎湃感受、驾驶开心程度，绝对数一数二。今时今日定价低于300万元的纯种V8引擎FR后驱Supcar，真的绝无仅有。有关Vantage S详尽试车实况，可留意《驾驶舱》频道影片。