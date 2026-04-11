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驾车泊位问题多 「十手軚」无法离开车位/取车无法开车门 车主无品车位太密为患

汽车
更新时间：12:30 2026-04-11 HKT
发布时间：12:30 2026-04-11 HKT

泊位问题多 讲起都扯火？（Samuel）

车友间聚会，每次讨论泊车相关的事件，大家总是无名火起三千丈，香港人真的是燥底？其中一位车友称，试过停泊在咪表位，返回取车时发现前车尾辘出界，而且尾泵把只差一吋便触及他车的前泵把，而后车亦紧贴，重点是他已经用了「十手軚」都无法离开车位，结果要报警处理。另一位车友遇上类似情况，但前车后辘并没有出界，而这辆有尾斗的轻型货车尾部非常接近车友的前方，他用尽了所有方法都无法离开，结果都系要报警处理。

「十手軚」无法离开车位／取车无法开车门

试过停泊在咪表位，返回取车时发现前车尾辘出界，而且尾泵把只差一吋便触及他车的前泵把，而后车亦紧贴，重点是他已经用了「十手軚」都无法离开车位
试过停泊在咪表位，返回取车时发现前车尾辘出界，而且尾泵把只差一吋便触及他车的前泵把，而后车亦紧贴，重点是他已经用了「十手軚」都无法离开车位
试过停泊在咪表位，返回取车时发现前车尾辘出界，而且尾泵把只差一吋便触及他车的前泵把，而后车亦紧贴，重点是他已经用了「十手軚」都无法离开车位
试过停泊在咪表位，返回取车时发现前车尾辘出界，而且尾泵把只差一吋便触及他车的前泵把，而后车亦紧贴，重点是他已经用了「十手軚」都无法离开车位
将车停泊商场，当时左右都没有车，但返回取车时却发现，左右两车泊得非常之贴，他根本无法开门
将车停泊商场，当时左右都没有车，但返回取车时却发现，左右两车泊得非常之贴，他根本无法开门

这一类泊车太贴的情况，在商场停车场亦经常发生。一位车友将车停泊商场，当时左右都没有车，但返回取车时却发现，左右两车泊得非常之贴，他根本无法开门，结果向商场停车场职员求助，结果会是怎样？职员回答是没有办法处理，因为非月租车的话，停车场根本没有任何车主的资料，所以建议车友自行报警处理。事件可以怪谁？要怪就怪停车场为求赚钱，将车位编得密密麻麻，等如航空公司编排经济舱一样，人迫人地坐。停车场职员一方，的确无法取得时租车主的资料，但要客人自行报警，大家又认为如何？

泊位公德应怎样量度？相信各有各演绎吧！作为车主，泊车时预留方便的空间予自己亦可以理解，但若果泊车后两旁空间太窄的话，不妨留个电话在车头吧！发生任何事，其他人都可以即时跟你联络解决问题。有车友认为，留电话怕私隐问题，其他车友即时起哄，今时今日你担心私隐问题，不如搬到「山窿」住与世隔绝，私隐应可保障吧！ 

延伸阅读：泊车咪表问题千奇百怪：Out of Order被抄牌最无辜？

 

 

 

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