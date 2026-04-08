香港汽车文化节HK Autofest 2026两天吸引逾2万人次入场│85辆日本JDM经典车展出 日产「GT-R之父」田村宏志首次在港举行分享会

第一届「香港汽车文化节(HK Autofest 2026)」刚于4月4日(六)及5日(日)在亚洲国际博览馆圆满举行，大会公布复活节长假的短短两天展期，吸引逾2万人次入场，当中包括本地、内地及来自外国的车迷参与其中。 文、部份图片：DP

香港汽车文化节HK Autofest 2026圆满举行│「GT-R之父」田村宏志首次在港举行分享会

上周六及日(4月4日及5日)一连两天于亚洲国际博览馆盛大举行的「香港汽车文化节 2026 (HK Autofest 2026)」圆满举行，主办商IMXpo公布复活节长假两日展期，吸引超过20,000人次入场参观。今次活动有别于一年一度举行的IMXpo香港国际汽车博览会，反而融合了车展及车聚特色于一身，而主要展出日本JDM经典跑车，包括日产Skyline GT-R、本田NSX、丰田Supra、万事得RX-7及三菱Lancer Evolution ；香港珍藏车会同场特设「日产Datsun得胜经典车」，全场展示车辆数目约85辆，同场还有售车仔及精品服饰，车尾箱市集等，入场费每位$40(成人，学生$20)。

全个活动焦点，是「GT-R 之父」田村宏志 (Hiroshi Tamura)首度来港举行分会，他跟车迷深入剖析日产R35 GT-R R35构思理念、性能哲学以及开发过程所面对的挑战。分享会吸引数百名本地、内地及外国车迷慕名到场，全程座无虚席，互动交流气氛热烈高涨。大会也请到日本人气女赛车手织户茉彩 (Maaya Orido)出席「港日车手电竞对决」，与本地电竞车手及车迷同场较量。

香港汽车文化节HK Autofest 2026圆满举行│主办商称未来引进更多汽车产业盛事

IMXpo联合创始人欧阳嘉敏及李菁菁表示：「一直期望透过创新的互动体验展览，让汽车文化传递不只局限于专业领域，更能融入大众生活当中。今年很高兴见到HK Autofest 2026不仅吸引资深车迷入场参观，更有不少家庭及小朋友一同参与，实现跨年龄层的共融交流。」展望未来，欧阳嘉敏及李菁菁计划积极引入更多具国际影响力的汽车盛事，促进本地与海外车迷社群的深度连结及交流，进一步推动香港汽车文化健康发展。IMXpo香港国际汽车博览会于2021年创办，成为本地年度车坛盛事，去年(2025日)更首度结合Tokyo Auto Salon：HK(东京改装车展：香港站)，令展览更具瞄头。