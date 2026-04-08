CarPlay追加ChatGPT及Google Meet上车！AI聊天、车厢开会纯语音免分心 WhatsApp独立App测试

Apple早前为iPhone推送的iOS 26.4更新，除了加入AI歌单及新Emoji，同时为CarPlay整合更多第三方App功能，如今终于可使用ChatGPT跟AI对话、开启Google Meet接听会议，以及经Audiomack串流音乐，令CarPlay应用场景变得丰富。

CarPlay追加ChatGPT及Google Meet上车 WhatsApp独立App测试

ChatGPT上车：纯语音AI副驾

今次更新最瞩目莫过于ChatGPT正式登陆CarPlay，以往用Siri只能帮你打电话或揾导航，现在透过语音指令，可在揸车途中跟ChatGPT聊天，无论实时路况、附近餐厅推荐、甚至刚在超市购买的食材应该要点煮，都可直接发问，虽然为免驾驶者分心，AI助手只用对话回答，不会出现文字或图片，至少带来互动乐趣，塞车消磨时间也不错。据知ChatGPT只是快人一步，其他AI如Gemini、Claude也在排队等上车，相信本地车主很快就能用上Gemini充当纯语音AI副驾。

Google Meet：路上接听会议

在高速公路塞车遇上要开会再不用怕，现在CarPlay支援Google Meet，一键即可接听会议，不错基于驾驶安全，同样只有语音不支援视像，但直接用上车厢音响及收音咪，理论上通话清晰度及方便程度，会比使用手机或其他通讯方式要好。

Audiomack：串流音乐新选择

听歌相信是揸车时最大娱乐，今次加入Audiomack串流音乐平台，对喜爱Hip-Hop、R&B及独立音乐的驾驶者来说，算是提供多一个平台选择，且支援离线下载功能，在没有网络的偏远地区，一样可以畅顺播放。

WhatsApp：独立App测试中

除了上述已「上车」的功能，据知WhatsApp也紧锣密鼓进行CarPlay原生App测试，未来或会推出独立运作及功能更完整的版本，届时驾驶者可在中控萤幕查看最近聊天记录、联络人，甚至用语音快速回复讯息，不必依赖Siri或其他间接方式。

文：B1807

图：OpenAI、Google、AudioMack、WABetaInfo