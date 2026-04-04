新版小鹏XPENG X9豪华7座MPV电动车 香港开售│12项改良 升级5C锂电池支援DC 542kW超充 一式三款早鸟价79.99万起

小鹏汽车(XPENG)刚于4月2日(四)在香港发表2026年新改良版XPENG X9旗舰7座MPV电动车，拥有多达12项升级新改良，一式三款型号包括首次引入双马达四驱AWD Performance版，早鸟优惠价由79.99万至88.99万港元，新车即日起在湾仔合和中心专店公开展出。 文、图：DP

新版小鹏XPENG X9旗舰7座MPV电动车抵港│引用同级最强5C倍率锂电池 支援DC 542kW超充

小鹏汽车香港代理刚于4月2日(四)，在湾仔专店发表2026年款全新升级版XPENG X9旗舰7座位MPV电动车，厂方指新车有多达12项新改良，焦点是新一代800V电驱平台引用了同级最强5C倍率锂电池，支援现时同级最快DC 542kW充电功率，10%充至80%只需12分钟，WLTP续航力达615km。车子时改配小鹏自家研发新一代XP5图灵晶片(750 TOPS)，自动驾驶及安全辅助系统更快、更精准。

其他改良项目包括头尾泵把新造型、前及中排座椅升级Nappa皮革包装、音响升级至27喇叭(旧版为23个)连主动降噪功能、中排天花21.4吋影音屏幕、电动折合尾排变为40:60分割式、三排座椅均有发热功能、前排电索门、21吋HUD抬头显示、全车9个安全气袋(旧版7个)、新増2种(共6种)车身颜色及1种车厢(共3种)颜色选择。全线配备AI空气悬挂及同级独有4轮转向系统，还有手机遥控自动泊车功能。

新版小鹏XPENG X9旗舰7座MPV电动车抵港│首度引入AWD Performance四驱高性能版

新版XPENG X9共有三款选择，包括单马达前驱Standard Range (94.8kWh)、Long Range (110kWh)，以及首次引入的双马达四驱AWD Performance (110kW) 高性能版，三者早鸟优惠价分别为HK$799,900、HK$849,900及HK$899,900 (原价分别为HK$819,900、HK$869,900及HK$909,900)，三款型号详细规格可参参考下方附表。

小鹏汽车亚太大区总经理谭志聪在发布会透露，品牌今年将会在港建立自家超级快速充电站，今年稍后更会在启德Airside商场设立楼高两层的巨型体验店。