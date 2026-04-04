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丰田Toyota bZ4X Touring a日本登场｜超大空间续航734km玩乐好伴旅

汽车
更新时间：12:00 2026-04-04 HKT
发布时间：12:00 2026-04-04 HKT

Toyota发布全新bZ4X  Touring旅行车版本，配上74.7kWh锂电池组，备有前马达及前后马达四驱版本，超大实用的车厢空间，全面迎合好动一族，最高续航力达734km WLTC，售价575万日圆起。

文：Samuel   图：Toyota

丰田Toyota bZ4X Touring a 日本登场｜动感外形空间增加

Toyota bZ4X推出市场一段时间，近日厂方为车系推出全新旅行车版本bZ4X Touring，车身体积为长阔高4,830 x 1,860 x 1,675mm，轴距为2,850mm，与普通版本的4,690 x 1,860 x 1,650mm相比之下轴距不变，只是车身长度增加了140mm及车高增加25mm，但车厢空间却增加了不少。而底盘离地高度为211mm，加上车身前、后及两侧门边，加入了越野味十足的保护板，为此车增添了不少动感外形之余，同时亦带来了越野操控元素。

bZ4X Touring的外形设计独特，线条有着几分RAV-4感觉，全车采用硬朗线条，车头一体式横向头灯设计，成为了焦点。两侧加配了保护板，暗藏小尾翼的揭背尾门，配上一体式横向尾灯组，下方是四幅式保护板，加上足够的离地高度，让它可在不同路况下行走。厂方称，预计bZ4X Touring的推出，将广受年轻好动一族欢迎，而在今年5月，旗下的Subaru也会在欧美市场，推出以Trailseeker为名的同款车型。

丰田Toyota bZ4X Touring a 日本登场｜快速充电 续航734km

Toyota bZ4X Touring拥好动外形，车厢布局设备丰富，实用性亦是焦点所在。五座位布局，前排配上基本的电动控制座椅，前方为一体式设计中控台，驾驶席前可见悬浮式7吋数码仪表板，简单清晰影读；中间配上大面积14吋触控式萤幕，两侧配上冷气控制旋钮，下方连接两组无线充电板，还有是波档控制旋钮，设计省位实用，观感简约美观。后排三座位布局，头及腿部空间充裕，尾箱的空间达到600公升，与普通板bZ4X 452公升相比之下，空间增加148升，多出33%之多，实用性大大提升。

动力方面，配上74.7kWh的锂电池组，厂方强调采用的eAxle前后永磁同步马达导入了SiC功率半导体，带来了更佳的输出效率。现时车系将提供FWD前马达前轮驱动224hp马力，续航力734km WLTC；AWD前后马达四轮驱动版本380hp马力，续航力690km WLTC。配备150kWh快充系统，可在28分钟完成10-80%的快速充电。而bZ4X Touring更拥有1,588kg的拖曳能力，可满足户外驾驶时不同的需要。新车在日本市场率先推出，售价由575万日圆起（折合港币约281,767未连锐），至于会否输港则有待代理公布。

延伸阅读：日本K-Car大热爆红 Honda N-Van大升级 加入更多行车安全辅助设备

 

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