2026年1月本地车市低开 交投量缩减21.2%｜电动车登记量同步下跌28.2% 比亚迪BYD蝉联第一
发布时间：09:01 2026-03-31 HKT
运输署公布了2026年1月份本地车市统计数字，可惜未能红盘高开。全月私家车（新车）登记量4,991辆，较去年12月减少1,346辆，跌幅21.2%，但同比（2,983辆）却显著增长67.3%。电动车方面，月内交投量3,704辆，市占率达74.2%；无疑登记量较去年底下挫28.2%，同比则大幅上升93.1%。比亚迪（BYD）续领风骚，连续第二年高踞1月份榜首。文、部分图片：sammy
2026年1月本地车市成绩公布：比亚迪BYD续领风骚 平治Mercedes-Benz强势反弹
在2026/27年度《财政预算案》中，最感意外是电动私家车「一换一」计划不获延续，今天（3月31日）届满后便正式划上句号。计划完结变相令全港电动私家车齐加价，具体衍生之影响，以及BEV纯电动车会否继续主导大市，预计要到4月份公布的最新统计数字，才陆续反映出来。回看今年1月份本地车市成绩表，纵使交投量大跌超过50%，比亚迪BYD仍以607辆排名第一。第2位是相差28辆的极氪（ZEEKR），成交量579辆增长27.3%，而排名也是历来品牌最佳。Tesla以367辆力保三甲一席，惜月内业绩较去年底显著倒退逾70%。第4位是丰田（Toyota），成交量337辆回落13.6%。喜见是去年首次跌出全年十大排行榜的平治（Mercedes-Benz），1月份强势反弹，全月新车登记量336辆，大幅上升166.7%，仅1辆之差排名第5位。
至于第6位至第10位，依次是291辆的小鹏汽车（XPENG）、217辆的宝马（BMW）、213辆的广汽埃安（GAC AION）、156辆的东风（Dong Feng）和149辆的上汽MG。值得留意，「一换一」计划完结，似乎未有打乱各大电动车品牌的部署。当中，Tesla与小鹏汽车，分别于本周三（4月1日）及周四（4月2日）举行新车发布会，预期前者会推出6座位Model Y L加长版，而后者则带来设备升级的新款XPENG X9纯电动旗舰豪华七人MPV。