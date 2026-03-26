全新零跑Leapmotor T03电动车本地试驾｜入门纯电小车表现有惊喜「一换一」尾班车售价9.99万 4月起涨价至14.6万

人不可以貌相，水不可以斗量，车又何尝不是！近年先后试过不少纯电动新车，印象最深要数这部零跑汽车（Leapmotor）T03。电动小型揭背车没有出众外型，4座位设计与WLTP续航力265km谈不上高实用性，但那份好玩愉悦乐趣偏偏教人著迷，舍不得放手。文、图：sammy

零跑Leapmotor T03入门纯电揭背小车本地试驾：瞄准年轻人小家庭市场 豪版配合金轮圈全景式天窗

国产零跑汽车去年6月进军香港，率先推出是C10中型电动SUV，以及近日陆续安排传媒测试的T03电动小型揭背车。港版T03备有入门Comfort与首试豪华Premium两版本，3月31日前的出车价分别是$99,900和$105,000（详情可向代理查询），而新税制下，4月1日起将调整至$145,854和$153,300。彼此动力规格一致，Premium版贵逾7千余元，皆因配备15吋铝合金轮圈和全景式天窗连电动遮光帘。5门4座位揭背电动小车迎合年轻人与小家庭，的骰可爱造型带点丰田Echo影子，长阔高尺码为3,620 x 1,652 x 1,577mm，轴距2,400mm。车身颜色有5种，包括白、灰、银、绿和蓝。

零跑Leapmotor T03入门纯电揭背小车本地试驾：车厢设计简约实用 设备配置一应俱全

简约实用车厢以灰黑饰作配，陈设时尚没花巧雕琢。2.4米轴距空间恰好合理，纵使后座非全平地台，脚位伸展未至很充裕，接载两名成年人倒不觉局促，驾乘感舒适自在。布料座椅质感优良，一体式前座承托力十足，长时间驾驶不易疲累。麻雀虽小，五脏俱全，标准设备包括8吋数码仪表板与10.1吋触控中央屏幕、多功能皮軚环、Auto Hold电子手掣、12V电源和USB充电插头、原厂冷气和4扬声器音响、蓝牙连接与免提通话、语音功理、后泊车镜头及全套ADAS安全驾驶辅助系统。车内还设有实用储物格与前后杯架，行李箱基本容量210升，放平后座椅可进一步扩大。

零跑Leapmotor T03入门纯电揭背小车本地试驾：单马达前驱WLTP续航力265km 开心驾驶体验

单马达前驱T03搭载37.3kWh磷酸铁锂电池，拥有95ps马力和158Nm扭力，WLTP续航力265km。小车支援DC 45kW直流快充，由30%充至80%只需36分钟。T03动力输出平平，胜在重量只1,175kg，所以一般行车，力量是充沛连贯。虽然与高性能扯不上任何关连，但处处表现精神抖擞，结合灵巧实在转向与媲美欧洲车的扎实操控，一开一停、一放一收，动态清脆俐落，路感明确丰富，发挥完全贴合驾驶人心意，而这份惊喜是意料之外的。坦白说，T03不是一辆沉闷的纯电移动载具，它是我至今所试电动车之中，感觉最开心的一部。尽管没有添加特别配料，却是一碗非一般，超好吃的阳春面。世事无完美，T03不例外，只能够坐4人、不计较续航力、遇上斜路段需全力催逼等，都是电动小车的先天不足处。