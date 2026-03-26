经典1986年宝马635CSi BMW Art Car香港及亚洲首亮相│Art Basel Hong Kong 2026艺术展公开展出至3月29日
更新时间：10:19 2026-03-26 HKT
发布时间：10:19 2026-03-26 HKT
发布时间：10:19 2026-03-26 HKT
一年一度香港巴塞尔艺术展Art Basel Hong Kong 2026，刚于昨天(3月25日)正式开幕，宝马BMW一如往年成为大会合作伙伴，展出不同年代BMW Art Car，今年刚好庆祝宝马艺术车计划成立50周年，展出主角是拥有40年历史的1986年美国版635CSi双门豪华跑车，是BMW Art Car第6辆创作，当年由已故美国油画大师及多媒体艺术家Robert Rauschenberg操刀，首度运用当时非常创新的摄影拼贴技术，把莫内(Claude Monet)风景名画和安格尔(Jean-Auguste-Dominique Ingres)人像名画，先印刷于陶瓷膜片，再转印至车身上，融合摄影、营造出一种「会移动的画廊」独特视觉效果。 文：DP 图：MM、BMWHK
BMW Art Car艺术车1986年宝马635CSi香港及亚洲公展│已故美国艺术家Robert Rauschenberg摄影拼贴技术创作
- BMW Art Car x Art Basel Hong Kong 2026
- 日期：3月27至29日 (五至日)
- 地点：香港会议展览中心 3 楼平台 (Hall 3D 对面)
最Hit
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞4点生活细节 网民同感：真的好爱香港
2026-03-24 15:29 HKT
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
2026-03-24 15:48 HKT
身家丰厚住私楼 港妈为18岁仔「铺路」申居屋兼排公屋 网民神回复竟叫她做「这件事」｜Juicy叮
2026-03-25 10:25 HKT