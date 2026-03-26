Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

经典1986年宝马635CSi BMW Art Car香港及亚洲首亮相│Art Basel Hong Kong 2026艺术展公开展出至3月29日

汽车
更新时间：10:19 2026-03-26 HKT
发布时间：10:19 2026-03-26 HKT

一年一度香港巴塞尔艺术展Art Basel Hong Kong 2026，刚于昨天(3月25日)正式开幕，宝马BMW一如往年成为大会合作伙伴，展出不同年代BMW Art Car，今年刚好庆祝宝马艺术车计划成立50周年，展出主角是拥有40年历史的1986年美国版635CSi双门豪华跑车，是BMW Art Car第6辆创作，当年由已故美国油画大师及多媒体艺术家Robert Rauschenberg操刀，首度运用当时非常创新的摄影拼贴技术，把莫内(Claude Monet)风景名画和安格尔(Jean-Auguste-Dominique Ingres)人像名画，先印刷于陶瓷膜片，再转印至车身上，融合摄影、营造出一种「会移动的画廊」独特视觉效果。    文：DP   图：MM、BMWHK

BMW Art Car艺术车1986年宝马635CSi香港及亚洲公展│已故美国艺术家Robert Rauschenberg摄影拼贴技术创作

  • BMW Art Car x Art Basel Hong Kong 2026
  • 日期：3月27至29日 (五至日)
  • 地点：香港会议展览中心 3 楼平台 (Hall 3D 对面)

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞生活4点细节「形成舒服节奏」 网民同感：真的好爱香港
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞4点生活细节 网民同感：真的好爱香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
前TVB「综艺女神」经历失婚渴求母子恋 脱去背心真空上阵 超震撼上围双手遮唔晒
前TVB「综艺女神」经历失婚渴求母子恋 脱去背心真空上阵 超震撼上围双手遮唔晒
影视圈
16小时前
东张西望｜八旬老妇上网识到美国首富马斯克？为名车礼物过数5万  狂闹儿子：钱使晒我嘅事
东张西望｜八旬老妇上网识到美国首富马斯克？为名车礼物过数5万  狂闹儿子：钱使晒我嘅事
影视圈
12小时前
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
饮食
2026-03-24 15:48 HKT
澳门消委会评测15款卫生卷纸 这3款柔软度高/触感舒适 4款易塞马桶？
澳门消委会评测15款卫生卷纸 这3款柔软度高/触感舒适 4款易塞马桶？
食用安全
23小时前
星岛申诉王 | 德福五尸命案凶宅230万拍卖 「鬼王」到场争夺 仅4口价即告流拍
01:53
星岛申诉王 | 德福五尸命案凶宅230万拍卖 「鬼王」到场参与 仅4口价即告流拍
申诉热话
17小时前
58岁港产片艳星大肠癌末期 透露病情癌细胞已扩散至腹膜 剧痛濒死医生提供两选择
58岁港产片艳星大肠癌末期 透露病情癌细胞已扩散至腹膜 剧痛濒死医生提供两选择
影视圈
23小时前
雪山救狐狸︱AI片爆红全网播量破50亿 解放军蹭热度搞二次创作︱有片
00:46
雪山救狐狸︱AI片爆红全网播量破50亿 解放军赶潮流搞二次创作︱有片
即时中国
3小时前
身家丰厚住私楼 港妈为18岁仔「铺路」申居屋兼排公屋 网民神回复竟叫她做「这件事」｜Juicy叮
身家丰厚住私楼 港妈为18岁仔「铺路」申居屋兼排公屋 网民神回复竟叫她做「这件事」｜Juicy叮
时事热话
2026-03-25 10:25 HKT
94岁胡枫罕谈身家！靠太太一句话走出事业低谷 亲解与李小龙真实关系：佢成日叫我打佢
94岁胡枫罕谈身家！靠太太一句话走出事业低谷 亲解与李小龙真实关系：佢成日叫我打佢
影视圈
16小时前