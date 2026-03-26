日本K-Car大热爆红 Honda N-Van大升级 加入更多行车安全辅助设备

日本K-Car在港亦相当受欢迎，当中Honda N Box亦经常在街上见到。近日，厂方公布同系的N-Van资讯，这款车身体积细小，配备两侧趟门及揭背尾门，车厢座椅可自由滑动配合个人需要。

N-Van保持原有元素 追加前方停车感应及碰撞后煞车系统等设备

厂方表示，新车除原有的元素外，将会加入更多的驾驶行车安全辅助设备，例如前方停车感应及碰撞后煞车系统、Honda Sensing等设备。

N-Van定位为多功能现玩乐型车，适合二人出外活动，如露营或车中泊等，车系提供多个型号，分别为G、L、Fun、Turbo Fun Nature Style等，小改款后全线车厢均配上7吋中控台萤幕及USB-C充电口。

动力方面，配上一台658c.c.自然吸气或涡轮增压版本，马力为64hp及10.6kgm扭力，另亦提供前驱或四驱选择，配以CVT或六速手波箱，现时在日本的售价为日圆1,498,200，折合约港币73,000（未连税）。

这一类K-Car体积虽小，但空间实用，而且设备齐全，对于不想因充电而烦恼，但又怕大容积引擎耗油量高的话，这一类K-Car确实非常吸引。