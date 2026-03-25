Porsche Cayenne S Electric香港发售 400kW 0至100 km/h仅 3.8 秒售价$1,998,000起
更新时间：17:07 2026-03-25 HKT
发布时间：17:07 2026-03-25 HKT
发布时间：17:07 2026-03-25 HKT
Porsche Cayenne Electric推出以来广受市场欢迎，近日厂方推出车系第三位成员Cayenne S Electric！
Cayenne S Electric 综合WLTP续航里程最高达653km 从 10%充电至 80%只需16分钟
Cayenne S Electric配备总能量达 113 kW的高压电池，驱动系统在前后轴各配置一个永磁同步马达，系统可输出达400kW相等于544ps马力，启动起跑控制后可达 490kW (666ps)，由 0至100 km/h加速亦仅需 3.8 秒，最高速度可达 250km/h。综合WLTP续航里程最高可达 653 km。与现有另外两款 Cayenne Electric 车型一样，Cayenne S Electric 配备在合适的快速充电站以最高 400 kW2 进行充电，只需 16 分钟即将充电状态 (SoC) 从 10% 充至 80%。
车身设计方面，配以 Volcano Grey Metallic 配色的专属前后泵把，配合车身同色喷漆的饰件和扰流板，而 20 吋 Cayenne S Aero 轮圈则进一步突显车型的动感姿态。另外，客人可选配多项以往只供Turbo型号使用的高级配备，包括保时捷扭力分导升级系统 (PTV Plus)， 进一步提升操控精准度与行驶动态表现。顶级的 Porsche Active Ride主动悬载系统几乎可完全抵销车身运晃动，确保卓越的行车稳定性。全新Cayenne S Electric售价由$1,998,000起。
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