全新JAECOO J5电动车香港开售｜入门5座位纯电SUV实用舒适 首创TÜV认证宠物座舱

内地奇瑞集团旗下的新能源汽车品牌OMODA & JAECOO，昨午（3月20日）在尖沙咀海运大厦举行新车发布会，主角是JAECOO J5电动车，大会并邀请艺人陈懿德（Rachel Chan）担任司仪。这辆全新入门5座位纯电SUV，同时获取德国TÜV莱茵认证，首创「宠物友好」座舱，能实现Pet Friendly的户外社交新体验。文、图：sammy

全新JAECOO J5电动车香港开售：本周海运大厦首展 豪迈外型轻奢内装

主攻轻型纯电动SUV市场的全新JAECOO J5，设计集高实用性与多功能于一身，可满足日常出行与假日户外活动所需。港版只有单马达前驱一款型号，售价$254,240，现时订购4月起陆续交付，而新车将于本周（3月21及22日）海运大厦车展首度公展。

新车长4,380mm、阔1,860mm、高1,650mm，轴距2,620mm，受惠轻量化车体结构，重量只1,710kg。JAECOO J5的造型设计深受英国Ranger Rover启发，外观以「自然之源」为灵感，车头勾画简约俐落，搭配分离式大灯，展现「轻越野」气度。同时，纯电SUV具备174mm离地间隙及450mm涉水深度，足以从容应对一般郊外斜坡，而18吋合金轮圈和电尾门是标准设备。「轻奢华」座舱空间合理舒适，电动前座椅附有通风与加热功能，并内配8.88吋LCD数码仪表和13.2吋直立式触控中央屏幕，资讯娱乐系统支援无线Apple CarPlay。除了同级独有前排双层隔音玻璃和1.45㎡同级最大全景式天窗，标准配置还包括50W手机无线充电、气氛灯、540度泊车镜头、7安全气袋及19项ADAS先进驾驶辅助系统等。车厢标榜「宠物友好」，座椅采用专门研发的半矽PU材质包裹，具备99.9%抗菌且极致耐磨。此外，车内还配备独有一键宠物模式，支援智能控温及锁车不断电功能。至于容量35升、可水洗的前备箱提供3种切换模式，结合3.3kW V2L对外放电功能，户外活动大派用场。

全新JAECOO J5电动车香港开售：单马达前驱WLTP续航力402km 28分钟快充80%电量

动力方面，JAECOO J5搭载58.9kWh容量的磷酸铁锂电池，可输出211hp马力和288Nm扭力，0-100km/h加速7.7秒，WLTP续航力高达402km，足以应付日用所需，而驾驶模式有Eco、Normal、Sport三种选择。纯电SUV支援DC 130kW直流快充，约28分钟可由30%充至80%，至于单相及三相交流电，则分别支援AC 6.6kW和10.3kW。

JAECOO J5规格

传动：58.9kWh磷酸铁锂电 + 前置驱动马达

马力/扭力：211hp / 288Nm

0至100km/h：7.7秒

续航力：402km(WLTP)

尺码：4,380 x 1,860 x 1,650mm

售价：$254,240

查询：2812 8088