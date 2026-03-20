Porsche发表2035战略初步蓝图 从双门跑车到Cayenne扩展产品阵容

Porsche早前在德国斯图加特举行的2026年度新闻发布会上，新任全球执行董事会主席Michael Leiters博士发表未来集团的策略方针，他称将视目前的挑战为机遇，会果断出击。同时更全面检视目前情况，让公司运作更精简、反应更迅捷，让产品更具吸引力。

Porsche新任主席发表「2035战略」初步蓝图

Porsche新任全球执行董事会主席Michael Leiters博士（左）发表未来集团的策略方针。

Porsche新任全球执行董事会主席Michael Leiters博士已勾画出「2035战略」的初步蓝图。

Porsche新任全球执行董事会主席Michael Leiters博士发表，将全面检视目前情况，让公司运作更精简、反应更迅捷，让产品更具吸引力。

2025年Porsche营业收入为362.7 亿欧元(2024年为400.8亿欧元)。

他续称，Porsche是优秀跑车的象征，而自今年1月上任以来，他已勾画出「2035战略」的初步蓝图，并正在考虑扩展旗下产品阵容，务求在更高利润的市场范畴中实现增长。从双门跑车到Cayenne，品牌正研发超越现有产品的车型和车款。他补充，透过「2035战略」，品牌将为未来奠定稳固的基础，实现持续强劲的现金流及卓越的业绩。

2025年，集团营业收入为362.7 亿欧元(2024年为400.8亿欧元)。集团销售利润从56.4 亿欧元降至4.13亿欧元，下降原因包括约39 亿欧元的特殊支出。支出主要来自产品战略及公司规模调整、电池相关业务的额外费用以及美国关税的影响。