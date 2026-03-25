Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

保时捷Porsche发表2035战略蓝图│去年业绩大倒退 新CEO宣布重大改革 扩展产品阵容 实现精简、高效、高回报效益

汽车
更新时间：10:00 2026-03-25 HKT
发布时间：10:00 2026-03-25 HKT

Porsche早前在德国斯图加特举行的2026年度新闻发布会上，新任全球执行董事会主席Michael Leiters博士发表未来集团的策略方针，他称将视目前的挑战为机遇，会果断出击。同时更全面检视目前情况，让公司运作更精简、反应更迅捷，让产品更具吸引力。

Porsche新任主席发表「2035战略」初步蓝图

Porsche新任全球执行董事会主席Michael Leiters博士（左）发表未来集团的策略方针。
Porsche新任全球执行董事会主席Michael Leiters博士（左）发表未来集团的策略方针。
Porsche新任全球执行董事会主席Michael Leiters博士已勾画出「2035战略」的初步蓝图。
Porsche新任全球执行董事会主席Michael Leiters博士已勾画出「2035战略」的初步蓝图。
Porsche新任全球执行董事会主席Michael Leiters博士发表，将全面检视目前情况，让公司运作更精简、反应更迅捷，让产品更具吸引力。
Porsche新任全球执行董事会主席Michael Leiters博士发表，将全面检视目前情况，让公司运作更精简、反应更迅捷，让产品更具吸引力。
2025年Porsche营业收入为362.7 亿欧元(2024年为400.8亿欧元)。
2025年Porsche营业收入为362.7 亿欧元(2024年为400.8亿欧元)。

他续称，Porsche是优秀跑车的象征，而自今年1月上任以来，他已勾画出「2035战略」的初步蓝图，并正在考虑扩展旗下产品阵容，务求在更高利润的市场范畴中实现增长。从双门跑车到Cayenne，品牌正研发超越现有产品的车型和车款。他补充，透过「2035战略」，品牌将为未来奠定稳固的基础，实现持续强劲的现金流及卓越的业绩。
2025年，集团营业收入为362.7 亿欧元(2024年为400.8亿欧元)，同比下降9.5%；销售回报率从高位降至1.1%。集团销售利润从56.4 亿欧元降至4.13亿欧元，下降达93%，原因包括约39亿欧元的特殊支出，支出主要来自产品战略及公司规模调整、电池相关业务的额外费用以及美国关税的影响。去年保时捷全球交付279,449辆新车，同比下跌10.1%；中国市场占41,938辆，下跌26%。

延伸阅读：香港汽车文化节HK Autofest 2026 车坛盛事 门票抢购已开始

 

最Hit
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞生活4点细节「形成舒服节奏」 网民同感：真的好爱香港
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞4点生活细节 网民同感：真的好爱香港
生活百科
18小时前
月入逾$5万已婚港男 享受不求上进生活 准时放工食两餸饭 讲金句为财富自由下新定义｜Juicy叮
月入逾$5万已婚港男 享受不求上进生活 准时放工食两餸饭 讲金句为「财富自由」下新定义｜Juicy叮
时事热话
20小时前
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
饮食
18小时前
伊朗局势｜传美国拟停火一个月、穆杰塔巴允谈判 15点协议包括撤核换撤制裁 
即时国际
3小时前
79岁郑少秋罕谈近况：这半年来世界和香港都发生不幸事件 传因丧女神隐亲解未露面原因
79岁郑少秋罕谈近况：这半年来世界和香港都发生不幸事件 传因丧女神隐亲解未露面原因
影视圈
15小时前
海港酒家晚市大劈价！爵士汤/烧鹅/龙趸$68 全线4分店星期一至五供应
海港酒家晚市大劈价！爵士汤/烧鹅/龙趸$68 全线4分店星期一至五供应
饮食
20小时前
「娱圈败家女」身形突变震惊网民 出身富裕情路坎坷 屡遇「渣男」矛头直指一男星？
「娱圈败家女」身形突变震惊网民 出身富裕情路坎坷 屡遇「渣男」矛头直指一男星？
影视圈
19小时前
《爱回家》女星透视装挑战性感底线 委屈留言：总是被伤害的我 忽然惹割双眼皮疑云？
《爱回家》女星透视装挑战性感底线 委屈留言：总是被伤害的我 忽然惹割双眼皮疑云？
影视圈
14小时前
入境处自助服务站加设新功能！换领身份证／特区护照更方便 即睇地址/时间
入境处自助服务站加设新功能！换领身份证／特区护照更方便 即睇地址/时间
生活百科
20小时前
星岛申诉王 | 白撞收数佬涌现 来电恐吓还钱 模特儿被索3万：唔还就上门淋油
03:21
星岛申诉王 | 白撞收数佬涌现 来电恐吓还钱 模特儿被索3万：唔还就上门淋油
提防骗子
2小时前