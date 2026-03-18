新版四驱车SUV越野路华Land Rover Defender 110 P425本地首试│V8引擎7座豪华越野车 定价162.8万起 原厂Overland Pack套件添型格

英国越野路华Land Rover香港代理上星期在铜锣湾告士打道旗舰店，发表2026年新改良版Defender车系，全线共9款型号同步开售，售价由69.8万至248.8万元起。今天试驾为Defender 110 P425 X-Dynamic HSE中级版，车价162.8万元起，搭载425ps马力5.0 V8机械增压引擎，加上7座位及全新Overland Pack套件，是市场上少数能够真正越野，而又兼容实用、豪华型格于一身的全天候四驱SUV。 文、图：DP

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越野路华Land Rover Defender 110 P425本地首试│内外少改升级 Overland Pack套件吸引

新版Defender内外改动项目不算太多，例如LED头灯及日行灯更明亮、尾灯改为平面设计、前泵把更平滑更易清洁，鬼面罩及Land Rover厂徽均改为亮黑底色，标配20吋轮圈款式经过更新。车身增添图中所见Woolstone银底绿色及Borasco白灰色两种新选择。

今次新版厂方提供全套原厂Overland Pack配件套餐供选配(连税另加$87,000)，包括车身右后方挂接式侧储物箱、左边后方折合式爬梯、前后门边脚踏、越野专用加高进气口，以及前后泥挡，代理强调全部外饰配件经过运输署核准合格安装。

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越野路华Land Rover Defender 110 P425本地首试│V8机械增压汽油引擎 灵魂所在

车厢主要改动是中控触屏由旧款11.4吋升级至13.1吋，Pivi Pro作业系统介面不变。新车同时追加驾驶者专注度监察镜头系统，如司机不是常常望着前方或有倦意，系统会即时发出警示。车厢标配项目包括11喇只Meridian音响、玻璃顶天窗、360度镜头连车底透视功能、前排冷气通风座椅、手机无线充电、3区恒温冷气及中间手枕雪柜等。示范车额外配上7座位及高一级Caraway Windsor皮革车厢包装，加上刚才提过的Overland Pack套件，全车落地价连税为HK$1,764,280。

P425版本搭载5公升V8机械增压引擎，输出425ps马力和550Nm扭力，配合8速ZF自动波箱及四驱，0至100km/h：5.8秒。原车备有3组差速锁及8种驾驶模式选择，还有标准空气悬挂系统，可对应全天候路况，车身涉水深度达900mm。

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越野路华Land Rover Defender 110 P425本地首试│豪华舒适提升 情绪价值高涨

新版Defender 110 P425整体调校没有以往Defender V8那么偏激跑车化，力量相对温柔，咆哮声稍为收歛，气压悬挂也少了一点硬朗，更切合它的豪华SUV身份，驾乘感受更细致舒服，车厢隔音也好像比上代宁静。虽然它是一辆巨型、高身、重量逾2.4吨(2,411kg)的7座SUV，不过受惠V8机械增压引擎充沛低转扭力，以及空气悬挂可时刻保持车身平稳，换来意想不到的爽快加速及稳健攻弯表现。160多万元车价看似昂贵，不过市场上似乎没有其他V8引擎四驱车对手，而且既可真正爬山越野，又可以接载7人拥有豪华舒适和实用特质，身份和地位非常独特。越野路华Land Rover Defender 110 P425试车影片连结：按此