全新开篷超跑 法拉利Ferrari Amalfi Spider登场│延续优雅软篷2+2四座格式 纯V8引擎640ps马力 今年内抵港开售

意大利法拉利(Ferrari)昨天(3月12日)网上全球首发新一代Amalfi Spider开篷版本，承继上代Roma Spider车型，沿用优雅软篷2+2四座位格式及纯V8双Turbo引擎配搭，动力性能跟Amalfi硬顶版相同。新车即日起在全球市场预售，首批明年(2027年)第一季交付，欧洲定价约27万欧罗起(未连税)，相比硬顶版约贵12.5%。 文：DP 图：Ferrari

法拉利Ferrari Amalfi Spider开篷版发表│电动软篷13.5秒开启

全新Amalfi Spider软篷设计及格式跟上代Roma Spider大致相同，目标仍是提供一份优雅高贵形象，同时拥有如硬顶版相同的性能及操控表现。软篷为电动格式，可于车速60km/h以下自由操作，开或关只需13.5秒。另外，厂方提供多达6款不同软篷颜色及物料可供订制选择，软顶本身由5层物料组作，据讲关篷后车厢宁静度可媲美硬顶版本。内置于后座椅背升起的挡风板设计，跟Roma Spider相同，可减少开篷行驶的车厢乱流及噪音，图中所见的全新橙红色Rosso Tramonto，也是Amalfi Spider开篷版专属颜色。

Amalfi Spider引擎组合和规格跟硬顶版完全相同，3.9公升V8双Turbo机器输出640ps及760Nm，配合8速DCT半自动波箱及后驱，0至100km/h加速3.3秒，车身干重1,550kg，相比硬顶版重约86kg。Amalfi Spider即日起在全球市场预售，首批明年(2027年)第一季交付，欧洲定价约27万欧罗起(未连税)，相比硬顶版约贵12.5%。