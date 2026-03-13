Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

比亚迪第二代刀片电池创纪录 5分钟充电70% 极端低温仅用多3分钟

比亚迪举行「闪充中国 改变世界」发布会，推出第二代刀片电池及闪充技术。创下全球量产电动车最快充电速度纪录。由10%充至70%仅需5分钟；由10%充至97%亦只需9分钟。在摄氏零下30度的极端低温环境下，充电时间仅比常温多3分钟。

比亚迪第二代刀片电池解决两大难题

这项突破一举解决了「充电慢」与「低温充电难」两大难题。第二代刀片电池通过打造「锂离子高速通道」和「全温域智能热管理系统」，实现了更低的内部产热和更高效、均匀的散热，令闪充对电池寿命的几乎没有影响。

发布「闪充中国」战略 今年底前内地建成20,000座闪充站

与此同时，厂方亦发布「闪充中国」战略，目标于今年底前在内地建成20,000座闪充站，让用户享受前所未有的自由便捷充电体验。闪充高速站将覆盖内地近三分之一的高速公路服务区，预计年底落成2,000座，实现平均每隔100多公里就有一座闪充站，进一步解决用户长途出行的充电焦虑。厂方更承诺，将在今年五一黄金周前，建成1,000座闪充高速站，让用户五一假日出行无忧。

