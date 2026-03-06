Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2025本地私家车登记量51,035辆 同比增长9.26%｜电动车占比率73.429% 比亚迪BYD销量破顶首度封王 Tesla业绩倒退让位

汽车
更新时间：00:28 2026-03-06 HKT
发布时间：00:28 2026-03-06 HKT

运输署已公布去年12月份本地车市统计数字，简接也派发了2025年香港车坛成绩表。去年1至12月本地累计私家车新车登记总数51,035辆，同比（46,709辆）增长9.26%，其中电动车占比率为73.429%（37,468辆），较2024年同期的71.09%更上一层楼。综观而言，香港经济进一步复苏改善，以及高性价比电动车备受追捧，是推动大市上升的重要双引擎。文、图（部分）：sammy

2025本地车市成绩公布：BYD劲升67.57%夺冠 Tesla下跌3.8%居次

国产电动车比亚迪（BYD）近年愈战愈勇，配合多款瞩目新车出击，2025年成交量创历来新高达到9,751辆，较2024年的5,819辆劲升67.57%，不仅交出亮丽业绩，更力挫Tesla首登十大排行榜王位。随着「一换一」计划终结，还看品牌如何部署应对。电动车市场竞争激烈，加上选择局限于Model 3与Model Y两款车型，Tesla业绩连续3年倒退。去年交投量9,193辆，比前年的9,556辆再回落3.8%。2026年能否重夺所失，拭目以待吧！季军是首度挤身三甲的极氪（ZEEKR），全年新车登记量2,970辆，比2024年大幅上升326.11%。分列第4位和第5位同属国产电动车品牌，包括广汽埃安（GAC AION）的2,014辆及小鹏汽车（XPENG）的1,995辆，两者皆录得超强升幅，分别达到807.21%和308.81%。

第6位至第10位依次是1,091辆的宝马（BMW）、1,865辆的丰田（Toyota）、1,306辆的本田（Honda）、1,296辆的上汽MG和1,233辆的smart。较意外是传统欧洲列强的平治（Mercedes-Benz），只能以1,183辆排名第11位，首次跌出全年十大排行榜。

2025年12份本地车市成绩公布：交投量同比增长76.81% 东风Dong Feng首度上榜

去年12月份本地车市统计数字方面，全月私家车（新车）登记量6,337辆，较11月的4,967辆上升27.58%；主导大市的电动车同步增长，交投量5,156辆录得35.65%更强升幅，而电动车市场占有率高达81.36%。再者，若与去年同期比较，全月成交量显著上扬76.81%，电动车幅度更厉害达到108.24%。

12月份中，Tesla以1,260辆排名第一，增长9.95%。第2位是相差40辆的比亚迪，月内成交量1,220辆，上升69.68%。第3位是极氪的455辆，增长28.53%。小鹏和丰田分别以442辆及390辆排名第4位与第5位，升幅99.1%及214.52%。第6位至第10位可见附表，其中第8位的国产车品牌东风（Dong Feng）是首度上榜，全月新车登记量175辆，337.5%升幅也是月内之冠。

 

 

 

