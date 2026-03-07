平治S-Class自动驾驶的士年内登场 Uber/Lumo计划引入 年内中东测试

平治为加快推动自动驾驶的士（robotaxi）发展，正与多个业界顶尖合作伙伴携手，以全新S‑Class技术为基础，加快推动自动驾驶的士的发展。并与NVIDIA、Momenta 等企业合作，奠定重要技术基础。

平治S-Class自动驾驶的士年内中东测试

另外，Uber和Lumo亦计划引入S‑Class自动驾驶的士服务，为乘客提供更豪华、更安全及更智能的乘车体验。平治自主研发的MB.OS、MB.DRIVE系统，加上品牌一贯以安全为本的工程标准，是推动更先进自动驾驶技术落地应用的关键。

全新 S‑Class，备有「fail‑safe operation」功能，并在转向、煞车、运算及电源供应方面设有多重后备设计，配合 MB.OS 系统，S‑Class 将成为在美洲、亚洲、欧洲及中东等地推出自动驾驶穿梭服务的理想车型。平治正与多间业界领先企业携手，在全球多个项目中共同推动 SAE Level 4 自动驾驶技术的研发，并充分发挥其MB.OS 操作系统的技术优势。而首批 S‑Class 自动驾驶的士测试车队将于今年内在中东阿布扎比投入道路测试。