小鹏汽车XPENG一年一度「小鹏香港科技日」圆满举行｜陆、空、人 三大领域主题 沉浸式导赏展示AI科技

更新时间：17:51 2026-03-02 HKT
发布时间：17:51 2026-03-02 HKT

小鹏汽车（XPENG）旗下三大领域创新巨作，包括P7电动车、小鹏汇天（XPENG ARIDGE）分体式飞行汽车「陆地航母」、以及新一代人形机器人IRON，上周六（2月28日）于中环AIA嘉年华举行了为期一天的「小鹏香港科技日」同步展出。品牌并透过约30分钟的沉浸式导赏体验，向来宾展示在「陆、空、人」三大维度的领先「物理AI」科技。 
    小鹏于全球设立了九大研发中心，凭著技术与经验累积，近十年来成功建构出全栈自研的物理AI体系，环环相连领域涵盖芯片、操作系统及智能硬件等。另小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏将品牌定位为「物理AI世界的出行探索者，面向全球的具身智能公司」，全力将AI科技融入至实际生活中，体现品牌的创新与实践能力。    文：sammy  图：XPENG

小鹏汽车XPENG举办「小鹏香港科技日」：海陆空AI部队 中环强势列阵

小鹏早年为城市智驾定下的宏大目标，正由AI及自主研发的NGP智能驾驶系统逐步实现，最新抵港展出的P7电动车，可说是陆地项目之焦点。NGP智驾系统，摆脱对地图标示的依赖，转为以镜头传感器「看见」路况、自主思考。面对香港路窄多弯的道路，据知小鹏进行了数万公里的本地化路测适应，确保NGP智驾系统能够轻松应对，为香港车主出行提供方便。
    小鹏旗下小鹏汇天以探索者姿态持续领跑，经历13年坚守与7代演进，从单纯旋翼到全球独创分体式「陆地航母」，解决了移动、存储、补能难题，实现「全球唯一汽车装飞机，飞机装汽车」。安全当然是大家关注课题，六轴六桨设计的「陆地航母」配备双电池和三余度飞控冗余系统，并累计进行超过15,000架次严苛测试，确保安全不妥协。预计2040年，全球eVTOL市场规模达到2,250亿美元，中国将成为重要市场，同时为香港低空经济起飞做好准备。
    另外，小鹏对「物理AI」的探索，从汽车四轮载体跨越至具身智能，配备自主研发图灵AI芯片的新一代人形机械人IRON，正正展现出「物理AI」的终极形态。图灵AI芯片拥有的750 TOPS运算能力，已超越主流芯片10倍，为人形机械人带来灵敏触感与精密逻辑，实现仿人自然行走、自主导航、逻辑推理、自然对活的强大核心能力。配合拥有超过82个自由度、精细度达0.1毫米的双手，IRON除了日常生活，更能处理精密操作，完成工业级精细组装。IRON现于小鹏内部生产线、办公接待、门店指引等场景投入测试，为推动从实验室走向日常实际应用、向人类与人形机械人共同生活的愿境前进。

