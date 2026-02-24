千万极级超跑Gunther Werks Turbo独家试驾│古典保时捷911(993)变身850ps极速猛兽 日本富士赛车场Fuji Speedway刺激体验

近年以重新改造保时捷993而驰名、来自美国加州的Gunther Werks，继创制了全球限量25辆Coupe及25辆Speedster火速售罄之后，再限量推出更高性能Turbo高性能版本，虽然基本建造费用高逹145万美元起，不过全球限量75辆甫推出便被认购一空。早前厂方特别把Demo车从加州运到日本东京，参与香港代理举行的SPS Japan Tour自驾游活动，席间笔者有机会在日本富士赛车场(Fuji Speedway)，试驾这辆850ps马力棍波后驱极级「猛兽」。 文、图：DP

极级超跑Gunther Werks Turbo赛道试驾│全碳纤维车身 升级4公升双Turbo引擎

一如之前的Gunther Werks Coupe及Speedster，全新Turbo也是以保时捷993 Carrera后驱版为基础，车架及底盘经过彻底重建及加固(据讲刚度提升300%)，前后跨距大幅加阔，配上专属前后CNC悬挂组件、电子避震、Brembo GTR煞车系统。整个车外壳换上自家设计及制造的碳纤维组合，配合其他内外碳纤维及铝合金零件，车重因此减轻逾200kg，现在只约1,225kg。

993 Donor Car原有的3.6公升气冷引擎，只剩下中缸留用，并由美国Rothsport Racing(专责建造保时捷赛车引擎)重新打造出一台4公升双Turbo气冷引擎，并应用两个水冷式Charge-cooler中冷器。另一重点是引擎冷却风扇由垂直改为水平放置(像962赛车)，加强六个汽缸散热效能。最大马力高达850ps(Track模式)，配搭特制Getrag 6前速棍波及后驱，还有一个(碳纤维离合碟)限滑差速器。值得留意是车子不设任何电子循迹系统，一切由车主技术自行驾驭。

极级超跑Gunther Werks Turbo赛道试驾│850ps马力棍波后驱「猛兽」 一步一惊心

驾驶这辆身价逾千万港元的850ps马力棍波「猛兽」，在响负盛名的高速赛道Fuji Speedway驰骋，心理压力真不少。虽然笔者以前也拥有过一辆后驱993，不过Gunther Werks Turbo的驾驶感受完全两样，由于前后车胎极阔(295/30R18及325/30R18)，扭軚需要多一点力度，不过转向、入波、离合器、油门及煞车脚掣机械极之精准，而且座姿位置相比原装993正常很多，基本操作并没任何困难。1、2、3波踏尽油门加速，推背力量感果然惊人，引擎转数上升很快，强悍扭力源源不绝释放出来，望着睹后镜的997GT3 RS每次出弯时都被我拉开五、六个车位，可想而知此车的力量有多大！

由于车身相对现今超跑或Hypercars细小轻巧，而且马步阔、轴距短，跑弯动作超级灵敏，不过由于扭力实在很大，没有任何电子安全系统，而且试驾车只用上街胎(马牌SC7)，悬挂在Track模式也未算太硬，所以每次发力出弯、或者攻略Fuji Speedway的4、5波快弯要格外小心，很容易便突破车胎抓力极限，幸好前后重量分布比993平衡，甩尾动态相对容易掌握。在漫长的大直路段，6波极速可达170mph(约274km/h)，以古典993标准来说简直天方夜谭！

Gunther Werks Turbo是一辆与别不同的极级超跑，既拥有古典保时捷911的原始直接纯机械操控风味，又有现今Hypercars的力量感和速度感，而且操作上很讲求驾驶者的个人技术，6速棍波后驱，没有电子辅助系统，没有甚么拖波自动补油功能(要自己做Heel & Toe踭趾动作)，这正正就是它的魅力所在。较可惜是全球只有75人可以认真享受到它的乐趣，据知香港8辆配额将于今年内交付。