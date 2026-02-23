全新加强版法拉利Ferrari 296 Speciale赛道首试│880ps插电混能超跑 珠海赛道初试啼声 车价668万元起

法拉利(Ferrari)香港代理Blackbird Concessionaires，早前邀请本地VIP及传媒代表，到珠海赛车场率先试驾暂时全中国只此2辆的296 Speciale加强版，究竟这辆880ps马力V6双Turbo引擎混能超跑，相比普通版296 GTB的感受有多大分别？ 文、部份图片：DP

法拉利Ferrari 296 Speciale赛道首试│引擎强化偷轻 马力增50ps

全新296 Speciale简单说就是296 GTB的全方位加强版，引用了296 GT3及296 Challenge赛车技术，旨在提升驾驶乐趣快感。外观最明显分别是名为Verde Nürburgring的银底彩绿独家限定颜色，白色贴纸车花为选配项目(数字25官方解释是原来代表此车纯电续航力有25km)。

车身配有专用碳纤维扰流套件，包括头铲、中间S-Duct和两边开孔式车头盖设计，车尾两侧加设独立小翼片(配合原有车尾中间自动伸出式主控定风翼)，厂方指气流下压力相比296 GTB多20%至435kg(于250km/h)。车厢改动包括一块过制造的轻量碳纤维门板、轻量碳纤维桶椅，表板及軚盘改用Alcantara麖面物料包裹。

296 Speciale沿用3公升120度夹角V6双Turbo引擎，不过改用同厂F80的活塞和钛合金连杆柄，曲轴再作偷轻，配合轻量IHI Turbocharger，还有钛合金螺丝等。单是引擎减轻9kg，马力提升37ps至700ps，配合7.45kWh锂电和马达(位于8速DCT波箱)的PHEV混能系统(输出180ps和315Nm)，综合马力880ps、扭力755Nm，相比296 GTB多了50ps及15Nm。车身干重相比普通296GTB减轻60kg至1,410kg。值得一提是新增Extra Boost功能(只于Qualify模式启动)，可额外提供13ps。

8速DCT波箱应用了新编程，1至7档转波反应更快，0至100km/h加速2.8秒(比GTB快0.1秒)。悬挂移植了296 GT3赛车Multimatic可调式吸震筒及钛金属弹簧。标准配用20吋锻𫐉及Michelin Cup2车胎，碳纤维轮圈为附加项目。

法拉利Ferrari 296 Speciale赛道首试│赛道限速体验 转向超锐利

今次珠海赛道试车有些限制，主要因为图中2辆296 Speciale是中国市场的展览专用Pre-production原型车，首先是没有装上生产版的Michelin Cup 2专用车胎，只用上296 GTB规格的Bridgestone Potenza Sport「街胎」，加上赛道责任保险问题，所以厂方把试车速限设于180km/h，最高只能采用Sport模式。

180km/h时速对于880ps马力296 Speciale是甚么概念？就是4波7千转左右，基本上珠海赛道有很多段甫出弯发力已经轻易地「超速」，驾驶要极度克制！不过，296 Speciale开起来比296 GTB轻巧和稳健，转波反应再快一点，Extra Boost功能在出弯时可提供多一点推背力。不过最精彩是转向扭軚入弯第一刻，你会感到车头指向更敏锐和实在。另外是车子于3波快弯驰骋，又或者高速煞车入弯之前，可明显感到车身被气流压得更为稳定。虽然车子降级用上296 GTB规格的「街胎」，但抓地力已经更上一层楼，估计配用标准Cup 2车胎的弯速可以再高一倍以上！

今次在珠海赛道有限度地试开了3圈，我想只能发挥到296 Speciale的五、六成潜能，未能评论是否值得多付逾100万元去「升级」，毕境普通版296 GTB/GTS/Assetto Fiorano已经是一款超级优秀快车。