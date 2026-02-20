Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

全新国产电动车iCAUR V23香港开售│奇瑞旗下年轻新品牌 入门级越野SUV 一换一早鸟意向价16.99万起

汽车
更新时间：10:10 2026-02-20 HKT
发布时间：10:10 2026-02-20 HKT

全新国产电动车品牌iCAUR正式登陆香港，代理锦龙汽车集团刚于农历新年前，引入了全新iCAUR V23纯电5座SUV越野车，有单马达后驱标准版及双马达四驱Sport版两款选择，「一换一」早鸟意向价仅16.99万元起，据知3月交付首批货源已售罄，第二批要4月到港。详尽试车影片连结按此。     文、图：DP

全新iCAUR V23电动车香港开售│奇瑞汽车集团旗下年轻新牌 内地称iCAR

全新iCAUR是奇瑞汽车集团旗下新品牌，内地称为iCAR，由于iCAR海外商标被美国苹果注册，所以出版iCAR须改名为iCAUR。打头阵到港发售的入门级纯电SUV越野车iCAUR V23，有单马达后驱标准版，以及双马达4驱Sport版，「一换一」早鸟意向价分别为$169,900及$219,900。据知3月交付首批货源已售罄，第二批要4月到港。
    现场看V23体积比铃木Jimny XL五门版大上一个码，轴距(2,735mm)长了140mm，换来更阔落车厢空间(特别是后排)。两款iCAR V23主要分别在于动力系统不同，入门V23配59.9kWh锂电及单马达后驱，车重1,710kg，输出136ps及180Nm数字上很平凡，不过一般市区行车表现爽快，力量感完胜Jimny XL。详尽试车影片连结：按此

全新iCAUR V23电动车香港开售│双马达四驱版力量更强 兼备Off-road越野模式

相比之下，配用81.8kWh锂电及双马达四驱的V23 Sport，虽然车重多了110kg至1,820kg，不过加速力强悍如跑车，而且前轴多了一份牵引力，转弯抺角更充实具信心。另外因为Sport版改用更大21吋胎𫐉(入门版为19吋)，循迹抓地力再高一班。
    V23是偏向硬派越野车设计，所以离地距(210mm)较高，涉水深度可达600mm。而且前麦花臣、后五连杆独立悬挂行程颇长，所以行走动态有着传统四驱越野车的摇曳感，就像铃木Jimny、平治G-Class一样，喜欢的人(如我)会觉得很过瘾，不过平顺舒适度可能未及其他家庭SUV。值得留意是顶级V23 Sport特设Off-Mode行车模式，更能对应崎岖烂路或沙泥路况。
    两个型号车厢设备大致相同，人造皮椅、电控前座、15.4中控触屏(内置8核芯高通8155晶片)、PM 2.5空调过滤系统、540度镜头(360度环回+180度车底透视)、Apple CarPlay及Android Auto、主角安全系统等齐备，只是没有天窗或雪柜等，用料及包装超越了20万元国产车水平。V23 Sport主要多了21吋胎𫐉及车身颜色选项。
    总的来说，iCAUR V23是一款充满个性和乐趣的平易近人五座电动SUV，两个型号之中个人首选V23 Sport顶级版，取其更强力量和更安全操控感，四驱更能对应恶劣路况，而且续航力更长(NEDC 430km，支援DC 100kW快充)，装备或驾驶感都更圆满。详尽试车影片连结按此

  • iCAUR V23/ V23 Sport规格
  • 传动：59.9kWh锂电+单马达后驱  /  81.8kWh锂电+双马达四驱
  • 马力及扭力：136ps及180Nm   /   211ps及292Nm
  • 续航力(NEDC)：360km  /   430km
  • 尺码：4,220 x 1,915 x 1,845mm
  • 售价(一换一早鸟意向价)：$169,900   /   $219,900
  • 查询：7072 8028

