Cal's Motor联乘EDWIN穿牛仔裤的MPV！日产NV200复古大改造亮相身大阪车展

汽车
更新时间：12:30 2026-02-19 HKT
发布时间：12:30 2026-02-19 HKT

日产Nissan NV200果真是一辆可塑性甚高的多用途MPV，除了原厂打造出不同主题的旅行车，专门进行复古改装的日本Cal's Motor也看中此车型，不但改造成充满美式风情的Sonova，近日再跟EDWIN联乘合作推出Sonova EDWIN Edition，令本身已充满玩味的实用小车，穿上牛仔裤后变得更有性格。

Cal's Motor联乘EDWIN穿牛仔裤的MPV

这辆特别版Sonova EDWIN Edition交由日本牛仔裤品牌EDWIN人手改造，先是将看似上世纪70、80年代Chevrolet货Van的车身，换上EDWIN Blue专属双色涂装，用色接近原色丹宁蓝，再配上14吋Moon Chrome镀铬轮圈及复古轮胎。

打开车门，则会发现每张座椅都穿上牛仔裤，由布料、缝线、裤袋、皮牌及窝钉，巨细无遗重现在座位上，并非单纯印个Logo了事，跟常见的布料及真皮完全是另一种风格，而且真的具备牛仔裤那种不易褪色、耐磨的实用性。

座椅以外，Sonova EDWIN Edition亦配备EDWIN地毯、专属尾门铭牌及EDWIN丹宁布认证收纳套，还附上Alpine 7吋触控萤幕车机、HDM/USB输入模组。规格方面，跟NV200 Vanette一样采用1.6L引擎，并提供5人座及7人座，售价由550万日圆（约280,406港元）起，特别版刚在大阪Auto Messe 2026会场亮相，并同步接受订购。

 

文：B1807

图：Cal's Motor、Nissan

 

