全新平治Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC电动车接受预订｜中型SUV双马达四驱WLTP续航力715km 预计第三季到港

继GLB后，平治Mercedes-Benz昨日(2月12日)紧接宣布，另一款全新电动车Electric GLC预计第三季到港，即日起开始接受预订。纯电动SUV暂时只有GLC 400 4MATIC双马达四驱一款车型，具体售价同样暂未透露（德国售价71,281欧元起），有关订购详情可向代理仁孚行查询。明天是情人节，仍未准备好礼物的朋友，会否考虑送部新车给挚爱！文：sammy、图：平治

平治Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC接受预订：搭载94kWh锂电与2速波箱 充电10分钟行305km

平治香港现阶段释出的新车资讯相当有限，只能掌握是全新GLC 400 4MATIC建基于最新电动车专用底盘平台，搭载94kWh锂电与前后马达及2速波箱，拥有489hp马力和800Nm扭力，0-100km/h加速4.3秒，极速210km/h，WLTP续航力高达715km。受惠800V电驱系统，最高支援DC 330 kW直流快充，充电10分钟可行305km。另外，港版将配备发光鬼面罩、最新MBUX资讯娱乐系统连虚拟助理及全景式玻璃天窗。

五门五座位纯电动GLC的长阔高尺码放大到4,845 x 1,913 x 1,644mm，轴距也延伸80mm至2,972mm，车厢空间较上代汽油版更宽敞。当中，前座与后座的脚位及头顶空间，分别增加了13mm和46mm与47mm和17mm。行李箱容量介乎570升至1,740升，并同样新增128升前置行李箱。