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全新平治Mercedes-Benz GLC 250 Electric电动车香港意向价公布｜双马达四驱SUV 续航力650km 意向价79.9万起

汽车
更新时间：18:00 2026-06-11 HKT
发布时间：18:00 2026-06-11 HKT

平治Mercedes-Benz昨日(6月10日)宣布，全新GLC 250 Electric纯电四驱SUV，即日起开始接受预订，意向价HK$799,000起，首批预计第三季抵港！  文：sammy、图：平治

平治Mercedes-Benz GLC 250 Electric接受预订：搭载85kWh锂电与2速波箱 WLTP续航力650km

平治香港宣布首先在港预售的GLC 250 Electric版本，建基于全新800V电动车专用底盘平台，搭载85kWh锂电与前后马达(连2速波箱)四驱，输出354ps马力和505Nm扭力，0至100km/h加速5.9秒，极速210km/h。WLTP续航力650km。受惠800V电驱系统，最高支援DC 320kW直流电快充。另外，港版将配备发光鬼面罩、最新MBUX资讯娱乐系统、Burmester 3D环回音响、AMG车身套件及轮圈，还有舒适型座椅，可选配3段加热功能。
    5门5座位纯电动GLC的车身尺码比上代扩大不少，现为4,845 x 1,913 x 1,644mm，轴距也延伸80mm至2,972mm，车厢空间较上代汽油版更宽敞。当中，前座与后座的脚位及头顶空间，分别增加了13mm和46mm与47mm和17mm。行李箱容量介乎570升至1,740升，并新增128升前置行李箱。买家可额外选配智能Airmatic空气悬挂、后轮转向功能(4.5度)，以及车厢39.1吋一体化MBUX Hyperscreen数码表板屏幕。

  • 平治Mercedes-Benz GLC 250 Electric规格
  • 传动：85kWh锂电+前后马达，四驱
  • 马力/扭力：354ps/505Nm
  • 0至100km/h：5.9秒
  • WLTP续航力：650km
  • 尺码：4,845 x 1,913 x 1,644mm
  • 售价：HK$799,000起
  • 查询：仁孚行/2504 6140

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