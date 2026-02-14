Toyota Hilux 第9代发布 Hybrid BEV低排节能力量更强

Toyota Hilux Pickup农夫车自推出以来，其野性粗犷外形与性能，广受市场用家欢迎。这款在欧美地区极受欢迎的Hilux自推出以来，全球的销售数字，已经突破了2,700万辆，受欢迎程度不言而喻。

Toyota发布全新第9代大改款新车

厂方早前在欧洲比利时布鲁塞尔车展中，发布全新第9代大改款新车。外形上，车身线条设计更趋锐利，跃动姿态及力量感更强。新车重点落在动力性能上，除了配置主力Hybrid 2.8公升柴油引擎加48V轻油电系统，提供更安静及顺畅的操控驾驶感外，更有助减低CO2的排放。

另一重点，是车系首款Hilux BEV纯电动车，搭载上59.2kWh锂电池，配备前后电动马达四驱，综合续航力可达257km（WLTP）。虽然新车的动力注入电力元素，但其越野操控表现却丝毫没减，提供高达1吨载重及3.5吨的拖曳能力，特高车身提供高达700mm的涉水能力。而动新调校的Multi-Terrain Select系统，协调动力输出与地形，强化在恶劣路况的表现。新车BEV版本将在4月率先在欧洲市场推出，Hybrid 48V版本随后推出。