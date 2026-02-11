全新法拉利电动车名字揭盅：Ferrari Luce│两大名师Marc Newson及Jony Ive操刀设计 车厢率先公开

意大利法拉利(Ferrari)刚于昨天(2月10日)在美国三藩市举行大型发布会，宣布旗下史上首辆全新纯电动车取名为Ferrari Luce，即意大利语光芒、照亮的意思。另外同场全面公开新车的内装细节，Ferrari Luce电动车由美国LoveFrom公布负责设计，两位创办人鼎鼎大名，包括工业设计师Marc Newson，以及前苹果iPhone设计师Jony Ive。据知新车真身将于今年5月在意大利举行的第三阶段发会布会才会公开。 文：DP 图：法拉利

法拉利史上首款纯电动车Ferrari Luce，将于今年中旬正式面世，厂方特别分三阶段揭示新车不同细节，首先是去年10月在意大利Maranello总部公开全新底盘、硬件配置及输出参数资料等，《驾驶舱》当时也有参与其中，详细介绍影片连结在此。今次厂方在美国三藩市举行的第二阶段发布会，分开两个重点，首先是公布新车名字为Ferrari Luce，即意大利语光芒、照亮的意思。另一重点是全面公开Ferrari Luce的车厢设计，包括整个仅表板、軚盘、座椅，以至各个按掣功能等。

全新Ferrari Luce是由美国三藩市LoveFrom公司两位创办人Jovy Ive (前苹果iPhone设计师)及Marc Newson (著名工业设计师)负责设计。从车厢设计可以感受得到两位大师的个人特色及新颖创意，首先是一反现今电动车由Tesla引发的纯触控屏幕大潮流，一切回归实体Toggle按键及Analogue指针式仪表格局，軚盘、拨片、冷气风口及大部份按掣，都是采用100%循环再造铝合金材料CNC切削而成，据知所有掣键触感及手感，都经过精密思考设计安排，确保与别不同。当中仪表板应用了双层OLED屏幕，带来立体景深资讯显示。

法拉利产品发展总监Gianmaria Fulgenzi去年接受《驾驶舱》访问时提到，全新Ferrari Luce为5座位4门格式(但不能透露是房车、旅行车或SUV)，他说整个底盘及传动系统，已经准备好可以随时投产，新车底盘及硬件重点如下：