全新法拉利电动车名字揭盅：Ferrari Luce│两大名师Marc Newson及Jony Ive操刀设计 车厢率先公开
发布时间：12:53 2026-02-11 HKT
意大利法拉利(Ferrari)刚于昨天(2月10日)在美国三藩市举行大型发布会，宣布旗下史上首辆全新纯电动车取名为Ferrari Luce，即意大利语光芒、照亮的意思。另外同场全面公开新车的内装细节，Ferrari Luce电动车由美国LoveFrom公布负责设计，两位创办人鼎鼎大名，包括工业设计师Marc Newson，以及前苹果iPhone设计师Jony Ive。据知新车真身将于今年5月在意大利举行的第三阶段发会布会才会公开。 文：DP 图：法拉利
全新法拉利Ferrari Luce电动车内厢公开│机械实体键主导 一反触控屏幕潮流
法拉利史上首款纯电动车Ferrari Luce，将于今年中旬正式面世，厂方特别分三阶段揭示新车不同细节，首先是去年10月在意大利Maranello总部公开全新底盘、硬件配置及输出参数资料等，《驾驶舱》当时也有参与其中，详细介绍影片连结在此。今次厂方在美国三藩市举行的第二阶段发布会，分开两个重点，首先是公布新车名字为Ferrari Luce，即意大利语光芒、照亮的意思。另一重点是全面公开Ferrari Luce的车厢设计，包括整个仅表板、軚盘、座椅，以至各个按掣功能等。
全新Ferrari Luce是由美国三藩市LoveFrom公司两位创办人Jovy Ive (前苹果iPhone设计师)及Marc Newson (著名工业设计师)负责设计。从车厢设计可以感受得到两位大师的个人特色及新颖创意，首先是一反现今电动车由Tesla引发的纯触控屏幕大潮流，一切回归实体Toggle按键及Analogue指针式仪表格局，軚盘、拨片、冷气风口及大部份按掣，都是采用100%循环再造铝合金材料CNC切削而成，据知所有掣键触感及手感，都经过精密思考设计安排，确保与别不同。当中仪表板应用了双层OLED屏幕，带来立体景深资讯显示。
法拉利产品发展总监Gianmaria Fulgenzi去年接受《驾驶舱》访问时提到，全新Ferrari Luce为5座位4门格式(但不能透露是房车、旅行车或SUV)，他说整个底盘及传动系统，已经准备好可以随时投产，新车底盘及硬件重点如下：
- 法拉利全新设计电动车专用底盘，逾60项专利技术，采用75%循环再造铝合金制作
- 轴距2,960mm，前后悬长特别短，前排座位靠近前轴
- 85%电池铺在车底，成为车架结构一部份，重心比汽油车降低80mm
- 前后重量分布47:53，车重约2,300kg
- 底盘采用空心结构(包括悬挂塔顶)，可减重及增强撞击缓冲力
- 后轴设有史上最大型副车架Subframe，马达、逆变器及悬挂镶嵌其中
- 4个永磁同步马达驱动各车轮，前轴可快速断开动力变成后驱延长续航力
- 前轴(2马达)输出210kW(286ps)、3,500Nm，最高转速25,500rpm
- 后轴(2马达)输出620kW(843ps)、8,000Nm，最高转速30,000rpm
- 综合马力逾1,000ps，0至100km/h加速2.5秒，极速310km/h
- 锂电容量122kWh(800V/1,200A)，电池由SK On提供，模组自家研发及制造
- 锂电密度195Wh/kg(1.3kW/kg)业界最高
- WLTP续航力约530km，最高支援DC 350kW快速充电
- 逆变器、电路板及软件全是法拉利自行研发及制造
- 第三代48V主控悬挂源自Purosangue及F80，轴心螺距增加20%，重量减轻2kg