全新起亚KIA PV5 Deluxe电动车试驾｜5座MPV单马达前驱 WLTP续航力412km「一换一」售价$369,800

全新起亚（KIA）PV5电动车正式开售，港版选择包括2座位与5座位PV5 DX客货车，以及今次试驾的PV5 Deluxe私家车。全线划一搭载71.2kWh锂电及前置马达，WLTP续航力412km，客货车售$299,800起（商用电动车免税），私家车「一换一」价为$369,800，首批最快第一季交付。文、图：sammy

全新起亚KIA PV5 Deluxe电动私家车本地试驾：前卫未来造型吸睛 标配双电趟门电尾门

韩国制造的PV5，是KIA首款商客两用纯电车型，品牌代理安排新车于去年底举行的IMXpo 2025香港汽车博览率先亮相。高头大马的PV5建基于集团的E-GMP.S专用电动货车平台，全长4,695mm、阔1,895mm、高1,923mm，轴距2,995mm，车重2,145kg。纯电MPV造型谈不上高颜值，但整体设计充满未来感与前卫概念车气息，所到之处皆引人注目，超高收视不让身价不菲超跑专美。除了LED前后灯组与16吋合金轮圈，私家车版本标配双电趟门与电动尾门，配置更豪华齐全，而客货车版本需要额外选配。开启上揭式尾门，顿变遮阳隔热篷顶，长大覆盖范围适合户外活动使用。值得注意是车身高度超过1.9米，进出停车场需要留神。

全新起亚KIA PV5 Deluxe电动私家车本地试驾：超大车厢设备丰富 满布收纳空间

简约务实车厢van味偏重，胜在空间超大与设备丰富。仿皮座椅驾乘感舒适，电动前座兼具冷暖功能，车身离地距达399mm，配合门边扶手上落轻松便捷。除了多功能皮軚环、7.5吋TFT-LCD电子仪表板和12.9吋触控中央屏幕连资讯娱乐系统，标准配置还有恒温冷气连后排独立出风、Auto Hold电子手掣、手机无线充电、中控台与前座椅两侧USB充电位、原厂6喇叭音响、Apple CarPlay与蓝牙连接、360泊车镜头、5安全气袋和多项主动行车辅助系统等。座舱满布收纳空间，包括表板与控制台、门板内侧和乘客席前方首饰箱，而前排地台与前座两侧下方更隐藏暗格，尽显心思细密。另前座之间的英式插座可V2L对外供电，适合车中泊使用。特大尾箱设有行李帘，地台下也有多元化储物格，略嫌电动车不设天窗，同时后排车窗是手趟形式。

全新起亚KIA PV5 Deluxe电动私家车本地试驾：动力输出恰到好处 灵活操控行车安稳

单马达前驱KIA PV5 Deluxe拥有163ps马力和250Nm扭力，性能不算亮丽，表现倒是实而不华。无论起步与加速，动力输出皆合理和恰好，作为家庭车胜任称职，412km续航力亦能满足日用所需。喜出望外是大码电动MPV的操控异常灵活乖巧，最少回旋半径只5.5米。电动力辅助軚感清晰实在，指向直接精准，偏快车速下入出弯道，车身保持安稳，没明显摆动或倾侧，柔中带刚悬挂设定兼顾行车舒适与驾驶乐趣。

軚波设计转档方便，轻按軚环底部Drive Mode键可切换Eco、Normal、Snow三种不同驾驶模式。軚环+/-拨片是用作选择动力回收强弱度，1至3级视乎所需。个人偏好2级，减速之余没太大拉扯感，弯前或下坡升上Level 3，又可发挥汽油车般的拖波反应，十分受用。车系最高支援DC 150kW直流快充，约30分钟可补充10%至80%电量。面对高性价比国产对手，PV5私家车版售近37万元，难免会遇上考验。代理透露，稍后还会引入7座位版，但暂时未知意向价。