全新平治Mercedes-Benz GLB电动车接受预订｜港版7座SUV包括GLB250+/GLB 350 4MATIC 预计第二季到港

平治Mercedes-Benz香港今日(2月5日)宣布，全新GLB电动车预计第二季到港，并于即日起接受预订。港版包括单马达后驱GLB 250+和双马达四驱GLB 350 4MATIC两款，7座位属于标准配置，但具体售价暂未透露。文：sammy、图：平治

全新平治Mercedes-Benz GLB电动车接受预订：搭载85kWh锂电与2速波箱 WLTP续航力高达631km 充电10分钟行260km

新一代平治GLB也迈向纯电动化，豪华纯电7座SUV里外设计全面革新之余，港版车型将配备发光鬼面罩、全景式玻璃天窗、最新MBUX资讯娱乐系统连虚拟助理等设备。后驱GLB 250+与四驱GLB 350 4MATIC同样搭载85kWh NMC三元锂电池，以及整合于后置PSM马达内的2速波箱，全面发挥更佳电能效率。

动力方面，GLB 250+可输出200kW(约272hp)马力和335Nm扭力，0-100km/h加速7.4秒，WLTP续航力高达631km。GLB 350 4MATIC拥有260kW(约354hp)与515Nm更强动力，0-100km/h只需5.5秒，最高续航里程为614km。两车极速同为210km/h，耗电量则分别是18.3-15.8kWh/100 km和18.6-15.9kWh/100 km。受惠800V电动驱动平台，车系最高支援DC 320 kW直流快充，充电10分钟已可行260km。对全新GLB电动7人SUV感兴趣的朋友，可向代理仁孚行查询订购详情，现有「一换一」计划快将于3月底届满，宜把握优惠良机。