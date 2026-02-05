Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

全新凌志Lexus ES电动车香港价单曝光│日本制ES350e/ES500e预售开始 「一换一」意向价64.8万元起 8月交付

汽车
更新时间：15:49 2026-02-05 HKT
发布时间：15:49 2026-02-05 HKT

凌志(Lexus)香港代理日前宣布，全新日本制造ES系列纯电四门房车即日起接受预购，一式两款型号包括单马达前驱ES350e，及双马达四驱ES500e，「一换一」意向售价分别为$648,000及$755,500起，不过新车听闻4月才亮相，首批右軚版最快8月抵港交付，最终价格视乎3月31日之后「一换一」计划有否变动而更改。   文：SL   图：凌志

全新凌志Lexus ES四门电动房车香港预售│香港右軚版日本制造 首批8月交付

全新第8代凌志Lexus ES去年5月在上海车展全球首发，新车建基于丰田TNGA (GA-K)中大型车款底盘平台，并有HEV汽油引擎混能或BEV纯电动两种传动组合。据知今次香港代理首先引入纯电版本，包括ES350e Premium及ES500e Premium，两款均是日本制造。
    ES350e配用77kWh锂电及单马达前驱，输出227ps马力及267Nm扭力，0至100km/h加速8.9秒，CLTC续航力615km；ES500e同配77kWh锂电，不过双马达四驱输出更强342ps马力及430Nm扭力，0至100km/h加速5.9秒，CLTC续航力580km，两者均支援DC 150kW快速充电。
    新ES体积比上代明显扩大，车长5,140mm、阔度1,920mm、高度1,560mm，分别增加了165mm、55mm和115mm，轴距延伸80mm至2,950mm。车厢奉行简约主义，配有12.3吋数码表板与14吋中控触屏、真皮发热軚盘、HUD抬头资讯显示、10段电动调校驾驶席、主动声控系统、双无线充电板、Apple CarPlay、17喇叭Mark Levinson高级音响及Lexus Safety System+4.0（LSS+4.0）安全辅助系统等。ES350e及ES500e「一换一」意向售价分别为$648,000及$755,500起，听闻新车4月才正式在港发表，首批最快8月抵港交付。据知顾客可先付$10,000意向订金(可退还)，最终价格要视乎3月31日之后电动私家车「一换一」计划有否变动而需作出调整。

  • Lexus ES(香港版)电动车规格
  • 型号：ES 350e   /   ES 500e
  • 传动：77kWh锂电单马达前驱  /   77kWh锂电双马达四驱
  • 马力/扭力：224ps及267Nm   /   343ps/430Nm
  • 0至100km/h：8.9秒   /  5.9秒
  • 续航力(CLTC)：615km  /  580km
  • 尺码：5,140 x 1,920 x 1,560mm
  • 意向价(一换一计划)：$648,000起 /  $755,500起
  • 查询：Lexus HK/2820 4020

