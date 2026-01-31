Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

车主带宠物上车会犯法？不入笼不设系稳设备 可能干犯残酷对待动物罪？│ 驾驶小贴士

汽车
更新时间：10:00 2026-01-31 HKT
发布时间：10:00 2026-01-31 HKT

上期提到在寒冬日子，开车前最好打拍一下车身，让可能躲在车头引擎室的小猫离开，免受伤害。车友聚会延续保护动物的话题，有车友称日常带小狗外出时乘车，都必定将牠放在笼内，然后稳固在车尾箱，而行车时更会特别小心，不会大油起步，不会急速转弯，以免吓到车内的小狗，听到车友的驾驶态度，大家心窝都突然暖起来。   文：SL

宠物坐车缺系稳设备 犹如赌枱上骰盅

坊间有宠物专用的系稳设备供车主使用
有车主会将宠物放在车尾厢
但实际上，又不是每个养宠物的人都如此有爱心的。车友称驾驶时，见到前方一辆旅行车的车尾箱内有一头金毛寻回犬乘坐，由于不是在笼内，同时亦没有任何系稳设备，当行车时这头体积颇大的金毛寻回犬，就如赌枱上的骰盅般「浪来浪去」，车友将车驶前时，见到车上一对年轻夫妇，一面开车一面望著倒后镜开心地笑，到底他们认为自己的宠物受到惊吓是值得开心吗？另一位车友亦曾经见过，停车时见邻线私家车的后排，有两双成猫在后排座椅弹跳，而在旁的女士亦同样开心地笑，好像十分享受见到猫跳的活泼情形。
    席间车友都不认为，车厢内的宠物主人刻意地令宠物受惊，但他们的而且确是忽略了开车时宠物的安全，因为一旦发生碰撞或轻力的煞车，动物并不会如人类般懂得抓紧东西保持平衡，若动物被抛起撞伤的话会受惊，严重的可以死亡，宠物主人们又有否想过呢？驾驶的士的车友称，这类情况在西贡区随处可见，若果是爱护动物的车友，见到这种情况必定眼火爆！
    虽然现时没有法例强制要为宠物在车厢安装系稳设备或座位，但令到动物受不必要的伤害，可能已经干犯残酷对待动物罪了。 

