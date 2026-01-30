全新阿维塔AVATR 07电动车香港开售｜廿四味乐队成员Brian李凯贤成为全港首位车主「呢架车好Dope！ 」

豪华电动车品牌AVATR阿维塔旗下全新AVATR 07昨日（1月29日）正式开售，港版包括单马达后驱RWD和双马达四驱Ultra AWD两款车型，现时选购享有高达3万元早鸟优惠，「一换一」售价分别是$299,800起（原价$325,790起）和$369,800起（原价$399,800起），第二季开始交付。除了厂方及代理高层，出席发布会嘉宾还有这款豪华中型纯电SUV首位香港车主 － 廿四味乐队成员Brian李凯贤。 文、图：sammy

全新阿维塔AVATR 07电动车香港开售：设计夺两项大奖 沉浸式豪华享受

以New Emotive Luxury（新情感豪华）设计哲学打造的全新AVATR 07，同时荣获美国IDA国际设计金奖和德国iF设计大奖。外观上，车头贯彻UFO飞碟式家族前脸，F型大灯由280颗LED组成，极具辨识度。衬托连接前后轮与向上延伸的「引力」腰线、宽大尾扰流板和LED星轨式流光尾灯，跃动型态充满未来感。后驱版配上20吋低风阻轮圈，现场展出的Ultra四驱版则采用21吋多幅式运动轮圈。豪华座舱满载科技氛围，精彩布局近似同厂的限量特别版AVATR 012，组成元素包括35.4吋4K全景环回屏幕和15.6吋悬浮式触控中屏、以及恍如F1赛车的4向电动记忆皮軚环。

全车NAPPA高级皮座椅柔软舒适，电动记忆零动力前座兼具电暖通风和8点式滚轮按摩，透过「一键躺平」模式更可让人体验极致享受。后座同设电动调校椅背角度和电暖功能，手枕内并附有多功能触控屏幕。标准配置还有电动尾门、全景天幕连电动遮阳帘、双区恒温冷气、AQS空气洁净连PM2.5活性碳滤芯、50W手机无线充电、前后共3组USB插头、Apple CarPlay、4区语音声控、64色气氛灯、360度环视镜头、9安全气袋及L2级驾驶辅助系统等。另电暖軚环、香薰系统和英国Meridian 25扬声器高级音响是顶级版专属。

全新阿维塔AVATR 07电动车香港开售：四驱版标配空气悬挂 3.9秒加速破百

动力方面，AVATR 07搭载82.16kWh宁德时代神行超充电池，后驱版拥有252kW马力（约342ps）和365Nm扭力，0-100km/h加速6.8秒完成，NEDC续航力575km。Ultra四驱版可输出440kW（约598ps）及645Nm更澎湃动力，0-100km只需3.9秒，而相同标准下，续航程里为545km。车系支援420kW超充，约10分钟可补充30%至80%电量。悬挂是前双摇臂与后多连杆组合，四驱版更标配了空气悬挂系统连自动调平及持续减震控制功能，有助提升高速行车与弯路操控的稳定性及舒适度。驶模式包括Eco、Comfort、Sport和Customize，悬挂会按不同选择作出高低软硬调节，驾驶者也可手动设定，升降幅度约60mm，最特别是停车时车身会明显下降，贴心设计方便上下车。补充一点，展车涂抹的星紫（Damson Metallic）车身颜色，以及超广角高清电子侧镜均属选配项目，连税需额外另加$20,000和$25,000。