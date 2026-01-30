全新MINI x Paul Smith联乘版电动车 香港开售│又一城公开首展4天(至2月1日)「一换一」早鸟价29.98万起

MINI Hong Kong昨天(1月29日)晚上在九龙塘又一城商场发表全新MINI x Paul Smith联乘版电动车，并请到电视艺人黄庭锋担任司仪站台宣传。新车将一连4天(至2月1日)在又一城公开首展，「一换一」车展限定优惠价HK$299,800起(原价HK$309,800)，据知首批少量现货可以立即交付！ 文、图：DP

MINI x Paul Smith电动车香港开售│10项专属装备 3种颜色及2款车顶配搭

今次这款联乘版以「Every day is a new beginning(每天都是新开始)」为理念，所有用色及配饰都反映两个品牌历年合作的经典设计。香港版暂时只有纯电动3门硬顶一款选择，规格跟MINI Electric SE版相同，不过Paul Smith版配有10项专属内外配饰。首先是2个专用车身颜色Inspired White(重新演绎MINI经典米白色)及Statement Grey(复刻1959年Austin Seven色调)，另外还有Midnight Black Metallic银底黑色。车顶则有Nottingham Green绿色，或者亮黑色配哑黑条纹暗花2款配搭。

车身侧镜、鬼面罩饰框、轮圈中心盖也饰以Nottingham Green绿色(Nottingham是Paul Smith故乡)；至于Paul Smith经典七彩条纹，今次只在车顶、軚盘及座椅等低调地展现。值得留意反而是今次特别版的幽默元素，例如门监手写Every day is a new beginning字样；开门迎宾灯把Hello字投射在地上、地毯绣上Paul Smith手绘兔仔图案等。

MINI x Paul Smith电动车香港开售│不是限量版 首批现货立即交付

厂方强调今次MINI x Paul Smith Edition并不是限量版，不过由于香港现行电动私家车「一换一」税务宽减计划至3月31日结束，暂时未知政府新一轮电动车政策会否改变，所以代理强调今次MINI x Paul Smith Edition电动车「一换一」售价HK$309,800只适用于3月31日前购买，如果没有「一换一」车价可能高达44万元！据知首批现货已经抵港，并可于3月底前完全交付。