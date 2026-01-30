Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

全新MINI x Paul Smith联乘版电动车 香港开售│又一城公开首展4天(至2月1日)「一换一」早鸟价29.98万起

汽车
更新时间：09:52 2026-01-30 HKT
发布时间：09:52 2026-01-30 HKT

MINI Hong Kong昨天(1月29日)晚上在九龙塘又一城商场发表全新MINI x Paul Smith联乘版电动车，并请到电视艺人黄庭锋担任司仪站台宣传。新车将一连4天(至2月1日)在又一城公开首展，「一换一」车展限定优惠价HK$299,800起(原价HK$309,800)，据知首批少量现货可以立即交付！    文、图：DP

MINI x Paul Smith电动车香港开售│10项专属装备 3种颜色及2款车顶配搭

今次这款联乘版以「Every day is a new beginning(每天都是新开始)」为理念，所有用色及配饰都反映两个品牌历年合作的经典设计。香港版暂时只有纯电动3门硬顶一款选择，规格跟MINI Electric SE版相同，不过Paul Smith版配有10项专属内外配饰。首先是2个专用车身颜色Inspired White(重新演绎MINI经典米白色)及Statement Grey(复刻1959年Austin Seven色调)，另外还有Midnight Black Metallic银底黑色。车顶则有Nottingham Green绿色，或者亮黑色配哑黑条纹暗花2款配搭。
    车身侧镜、鬼面罩饰框、轮圈中心盖也饰以Nottingham Green绿色(Nottingham是Paul Smith故乡)；至于Paul Smith经典七彩条纹，今次只在车顶、軚盘及座椅等低调地展现。值得留意反而是今次特别版的幽默元素，例如门监手写Every day is a new beginning字样；开门迎宾灯把Hello字投射在地上、地毯绣上Paul Smith手绘兔仔图案等。

MINI x Paul Smith电动车香港开售│不是限量版 首批现货立即交付

厂方强调今次MINI x Paul Smith Edition并不是限量版，不过由于香港现行电动私家车「一换一」税务宽减计划至3月31日结束，暂时未知政府新一轮电动车政策会否改变，所以代理强调今次MINI x Paul Smith Edition电动车「一换一」售价HK$309,800只适用于3月31日前购买，如果没有「一换一」车价可能高达44万元！据知首批现货已经抵港，并可于3月底前完全交付。

  • MINI Paul Smith Edition特别版规格
  • 传动：54.2kWh锂电+单马达，前驱
  • 马力/扭力：218ps/330Nm
  • 续航力：402km(WLTP)
  • 特点：10项Paul Smith专属内外配饰，3款车身颜色及2款车顶配搭
  • 售价：HK$309,800(又一城车展优惠价HK$299,800)
  • 查询：3193 6800

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
台游客发现港铁指示牌隐藏功能！简单2步显示自选导航点 港人震惊：坐咗地铁几十年都唔知
台游客发现港铁指示牌隐藏功能！简单2步显示目的地导航 港人震惊：搭咗地铁几十年都唔知
生活百科
17小时前
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
生活百科
22小时前
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
00:55
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
2026-01-28 16:41 HKT
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
有线宽频高层大地震  杜之克余咏珊何哲图辞任 黄雅芬接任CEO
社会
11小时前
大棋盘｜「高官音乐椅」再转 运输署长李颂恩升官 接任政制局常秘
政情
3小时前
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
时事热话
23小时前
42岁「曾失婚女星」曾流出全裸艳照极轰动 做高龄产妇成功诞B 生完反变瘦颜值升级
42岁「曾失婚女星」曾流出全裸艳照极轰动 做高龄产妇成功诞B 生完反变瘦颜值升级
影视圈
22小时前
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
影视圈
2026-01-28 19:30 HKT
杏花邨酒楼兼营两餸饭自救！晚市堂食每人一餐盘变「员工饭堂」 街坊感叹：困兽斗
杏花邨酒楼兼营两餸饭自救！晚市堂食每人一餐盘变「员工饭堂」 街坊感叹：困兽斗
饮食
17小时前