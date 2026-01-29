2026新版富士Subaru Solterra XT电动车实地首试│双马达四驱SUV力量大增 操控表现神级 豪华配套完胜旧版 一换一车价32.99万元

2026年新改良版富士(Subaru) Solterra XT电动车，内外设备升级，而双马达四驱系统性能大幅提高，马力增至347ps，0至100km/h加速5.1秒，WLTP续航力436km，「一换一」车价跟旧版初推出时一样为$329,900起，性价比更高，驾乘感受比旧版更强悍、更舒适和更圆满。 文、图：DP

2026新版Subaru Solterra XT电动车试驾│小改款内外大变动

2026年款Solterra XT虽说是Facelift中期改良版，不过今次改动项目非常之多，首先是焕然一新容貌设计，每边六盏LED日行灯非常醒目，而且新版标配20吋胎𫐉（旧版为18吋），车身护板由塑胶改为银底亮黑色处理，车顶增设玻璃天幕(连电动隔阳帘)，电动尾门也增设脚控感应开关功能。

车厢包装更趋豪华，首先是升级原厂真皮座椅，左右前座除了电控调校，还添置冷暖通风功能，后排发热功能不变。中控台触控屏幕由12吋扩大至14吋，支援Apple CarPlay，音响也升级至10喇叭Harman Kardon高级格式，同时新设双层隔音玻璃，以及V2L对外放电功能，尾箱右边设有200V/1,500W家用电源三脚插头。基本上旧版Solterra配套上的所有不足，今次Solterra XT新版已经全部改善过来，其他如360度镜头、X-Mode越野(沙泥地及雪地)模式、3种驾驶模式(标准、Power运动及Eco节能)选择、軚盘+/-拨片控制能量回收拖力、Subaru Safety Sense主动安全辅助系统等全部有齐。

2026新版Subaru Solterra XT电动车试驾│性能大跃进 操控表现神级

厂方指新版本整个动力系统全面改良及加强，例如改用更大容量Panasonic锂电池，由旧版71.4kWh增至73.1kWh；前后新型马达体积缩减30%，电流逆变器、马达冷却系统、马达齿轮及润滑油都有改良，输出效率更高。新版马力及扭力分别增加至347ps及437Nm，相比旧版多出103ps和101Nm，0至100km/h加速由6.9秒缩短至5.1秒。

实际驾驶也明显感受到加速力量更澎湃，不过扭力输出过程十分线性顺畅，毫无唐突吓人之感。新版另一明显分别市区行驶车厢更宁静、震动更少，加上厚身皮革座椅，乘坐十分舒适，厂方指车架及悬挂结构也有加强，而且改用了隔音双层玻璃。转向操控明显比旧版精准，前后扭力分配改用了新程式，可因应转向及油门角度，后轴可获得更多动力，令新版转弯抹角灵活如后驱车，抓地力非常强，而且我留意到拐弯时车身的俯仰和倾侧度都有减少。 Solterra XT新版依旧为100%日本制造，「一换一」车价32.99万元，跟旧版初推出时几乎一样，即是性能和设备大幅增加之下却没有涨价，美中不足是没有手机APP连系（只限日版及美版提供），也没有手机遥控泊车等花巧卖点，不过论驾驶操控性能和舒适细致感受，表现确实比旧版高两班！详细试车感受可到《驾驶舱》频道观看影片。