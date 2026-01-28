Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

全新SUV电动车富豪Volvo EX60欧洲开售│续航力810km(WLTP)冠绝对手 全新专属底盘瑞典制造 香港不在首卖名单内

汽车
更新时间：15:06 2026-01-28 HKT
发布时间：15:06 2026-01-28 HKT

瑞典富豪汽车(Volvo)上周发表全新EX60中型SUV电动车，车厂首席执行官Håkan Samuelsson表示，瑞典制造的EX60将会颠覆欧洲电动车标准，包括810km(WLTP)续航力、支援最高DC 400kW快速充电、应用全新SPA3富豪专属底盘平台、搭载Gemini AI系统等，一式7款车型均在瑞典制造，车价约6.3万欧元起，即日起在欧洲预售，美国市场第一季内发表，首批夏季开始交付，不过中国(包括香港)不在全球首发市场名单之内。  文：DP   图：Volvo

全新富豪Volvo EX60电动车发表│对准欧美SUV市场出击 首批夏季交付

全新Volvo EX60定位为中型纯电动5座豪华SUV，级数在同厂EX30、EX40/EC40之上，体积在EX90之下，不过EX60是首款采用新一代SPA3(Scalable Product Architecture 3)富豪专属800V底𥂟平台的车型，厂方指这个平台应用Mega-casting技术，整个车架后半部份全个一体成形，可减少100个零件及减轻50%重量。新车同时采用名为HuginCore全新电驱核心系统，包括富豪自家研发e-Motors驱动马达、独特编排的锂电池模组及NVIDIA DRIVE Orin软件。厂方强调EX60在科技层面(包括硬件及软件)比市面上大部份欧洲电动车都要高。
    EX60提供3种不同电驱系统配搭(P6、P10及P12)，还有不同内外包装，包括Cross Country越野车化套餐一共7款不同选择，机械规格如下：

  • EX60 P6：83kWh锂电+单马达后驱，输出374ps/480Nm，0-100km/h加速5.9秒，WLTP续航力620km，支援DC 320kW快充，售价62,990欧元起；
  • EX60 P10 AWD：95kWh锂电+双马达四驱，输出501ps/710Nm，0-100km/h加速4.6秒，WLTP续航力660km，支援DC 370kW快充，售价65,990欧元起；
  • EX60 P12 AWD：117kWh锂电+双马达四驱，输出680ps/790Nm，0-100km/h加速3.9秒，WLTP续航力810km，支援DC 370kW快充，售价71,990欧元起；
  • EX60车身尺码：4,803 x 1,899 x 1,639mm，轴距2,970mm，车重2,115kg-2,330kg。

全新富豪Volvo EX60电动车发表│香港不在首发市场名单 代理争取引入

新车内外设计均由富豪瑞典总部负责，贯彻北欧简约美学主义，并引入一系列先进数码化系统，包括Gemini AI、AndroidTM Automotive OS等系统，豪华配置包括28喇叭Bowers & Wilkins音响、内置Apple Music with Dolby Atmos功能等。另一新卖点是车子配用全球首创的主控式安全带，系统可按乘客体型、重量、坐姿及当时撞击力度等，自动调节安全带的松紧度。
    富豪表示全新EX60即日起在欧洲市场预售，美国市场紧随其后，首批新车大概夏季开始交付。值得留意是EX60据闻暂时没有计划在中国内地发售，至于香港，虽然暂时没列入全球发售市场名单之内，不过香港代理表示会尝试向厂方争取右軚新车来港，暂时未有具体时间表。由于香港电动私家车「一换一」税务宽减计划在3月31日后可能会有改变，如果没有「一换一」优惠底下，EX60连首次登记税售价可能要70万至100万港元，相比现时汽油混能版XC90 Hybrid还要昂贵。

