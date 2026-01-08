全新平治Mercedes-Benz CLA电动车本地试驾｜搭载800V电驱平台及85kWh NMC三元锂电池 WLTP续航力792km冠同侪 「一换一」售价HK$439,000起

陆续交付的全新平治（Mercedes-Benz）CLA纯电动车，近期将有新一批现货抵港，有意买车或换车的朋友勿失良机。另代理回复，现时订购可赶及农历新年前出车，让顾客与家人共度新春。文、图：sammy

平治Mercedes-Benz CLA 250+ AMG Line本地试驾：港版一式三款 现时订购最快农历年前交付

港版平治CLA电动车共分三款型号，当中以今次试驾的CLA 250+ AMG Line最受欢迎。

单马达后驱CLA 250+ AMG Line的动力规格与CLA 250+ Progressive一致，马力272hp，扭力335Nm，0-100km/h加速6.7秒。

建基MMA 800V电动车底盘之余，CLA还搭载先进电驱模组。

CLA 250+ 的WLTP续航力高达792km，堪称现役同级BEV中王者。

去年7月，平治在丹麦哥本哈根为全新CLA电动车举行大型试车活动，记者有幸获邀参与。毕竟外地试车往往要追赶时间，所以多属点到即止形式，而随着右軚版抵港，记者在平治安排下能与新车再遇，可深入一点体验车系迈进电动化的突破性革新。港版共分三款型号，包括单马达后驱CLA 250+ Progressive与CLA 250+ AMG Line，以及高性能双马达四驱CLA350 4MATIC AMG Line，最新「一换一」价分别是$439,000起、$499,000起和$559,000起。全线CLA搭载85kWh NMC高密度三元锂电池，今次试驾是车系中最受欢迎的CLA 250+ AMG Line，动力规格与CLA 250+ Progressive一致，可释放272hp马力与335Nm扭力，0-100km/h加速6.7秒，WLTP续航力792km，堪称现役同级BEV中王者。

平治Mercedes-Benz CLA 250+ AMG Line本地试驾：发光LED星形面罩吸睛 AI人性化互动沟通

德国制造的CLA电动车，体积比上代扩大、四门GT房跑车型态优美动感等资讯不多谈了。反为值得注目是车系首配、融合142颗LED的星形鬼面罩，破格设计夺目吸睛；而新款贯穿式LED尾灯亮起时，左右同样显示三角星徽，前呼后应舖排亦见心思。此外，受惠流线化车体，电动房跑车风阻低至0.21Cd，数字同样出众亮丽。售价比CLA 250+ Progressive贵上6万元，但CLA 250+ AMG Line升级至MULTIBEAM LED头灯、标配AMG bodystyling车身套件与18吋AMG轻合金轮圈，连同跑魅浓郁的平底式运动皮軚环与一体化人造皮纤维运动座椅，以及不锈钢踏板，绝对物超所值。数码科技化座舱内配10.25吋仪表板和14吋触控中屏，加上轴距延伸61mm至2,790mm，空间胜上代，光线从全景式天窗直透车内，乘坐感惬意开扬。车系还预载最新MB.OS作业系统和第4代MBUX资讯娱乐系统，后者连结Microsoft与Google的AI人工智能技术，操作快顺兼加强人车互动沟通。系统支援广东话，只需说出「你好，平治」，AI虚拟助理执行语音指令之余，更懂得从驾驶者和乘客角度思考，以提供最佳协助。举例说我很累，系统会询问阁下是否需要按摩、建议找个地方停车歇息或交由代驾帮忙等。倘若想吃意大利菜，系统又会例举不同餐厅，介绍餐饮特色让阁下挑选。

平治Mercedes-Benz CLA 250+ AMG Line本地试驾：表现淋漓畅快 缓解续航里程焦虑

除了采用能量密度提升20%、重量减轻20%的全新85kWh NMC三元锂电池，CLA能发挥更佳电能效率和提升续航里程的另一关键，是配备整合于后置PSM马达内的2速波箱。自动波箱的一、二档gear ratio行程比率是11.1和5:1，前者用于起步和市区驾驶，后者适合高速巡航。何时转档将取决于行车状况（车速介乎70km/h至110km/h）和使用那种驾驶模式，而自动切换还可防范马达过热。CLA 250+ AMG Line的加速反应是线性和循序渐进，纵使没有猛烈推背感，发挥倒是淋漓尽致。连系丰富軚感、精准转向及明快换档的极致操控，行车与跑弯平稳舒适，传承了汽油平治那份独特驾驶体验与愉悦乐趣。驾驶模式包括Comfort、Eco、Sport和Individual，动能回收也划分D-（加强）、D（正常）、D+（无）和D Auto（智能）四级，驾驶者可透过入替軚环+/-拨片的新款操控杆上下或推拉选择。受惠全新800V电力架构，车系支援超过DC 320 kW直流快充，充电10分钟可行325km，22分钟能补充10%至80%电量，有助缓解电动车续航里程焦虑。至于纯电CLA的碳足迹，也比前身锐减40%。

纯电动CLA 250+ AMG Line的「一换一」价接近50万元，理性消费者会直呼：「性价比及不上国产电动车，甚至足以购买两部后驱Tesla Model 3。」然而，平治就是平治，不管性能与科技、造工和用料、安全及保护俱达世界顶级水平。同时，那份独特豪华格调、予人信心和与品牌价值皆难以复制。不过，要坐拥皎洁外国月亮，难免要付出代价。

Mercedes-Benz CLA 250+ AMG Line规格

传动：85kWh三元锂电 + 后置驱动马达

马力/扭力：272hp / 335Nm

0至100km/h：6.7秒

续航力：792km(WLTP)

尺码：4,723mm x 1,855mm x 1,468mm

售价：HK$499,000起(「一换一」计划)

查询：2504 6140