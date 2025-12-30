全新MPV电动车起亚KIA PV5香港开售│私家车及客货车版同步登场 71.2kWh单马达前驱WLTP续航力412km 车价29.98万元起

起亚(KIA)香港代理引入全新KIA PV5电动车，包括5座电动私家车版本，以及5或2座商用客货车版本，同配71.2kWh锂电及单马达前驱，WLTP续航力412km，私家车版本「一换一」意向价36.98万元；电动商用车版本受惠免首次登记税，车价为29.98万元起。两款PV5均是韩国制造，即日起接受预订，首批最快今年第一季内交付。 文、部份图片：DP

全新起亚KIA PV5香港开售│纯电私家车及客货车版本同步登场 韩国制造

起亚香港代理锦龙汽车在早前举行的IMXpo 2025香港汽车博览，公开预览了全新KIA PV5电动车，是一款高身大型MPV，港版一式两款，包括图中所见红色5座位私家车版本，以及5座或2座商用客货车版本。应用集团E-GMP.S专用电动货车底盘，车长4,695mm、阔1,895mm、高1,923mm，轴距2,995mm，车重2,145kg。两者均搭戴71.2kWh锂电及单马达前驱，输出163ps马力及250Nm扭力，WLTP续航力412km，支援150kW DC快充，10%充至80%约需30分钟。

KIA PV5私家车5座版本配套较豪华丰富，标配左右双电趟门及智能电尾门、人造皮椅、前排电控及冷暖通风功能、360度镜头、主动安全辅助系统、7.5吋数码表板及12.9吋中控触屏等齐备，「一换一」意向价HK$369,800起。代理透露今年稍后会追加7座版，车价未定。

至于商用客货车版本，则有2座或5座两款选择，意向价同为HK$299,800起(商用电动车免税)。机械规格跟私家车版本相同，不过设备相对基本，例如删减了电趟门及电尾门、前排变为基本手动调校等(变为可选配项目)，不过主动安全系统及360度镜头等齐备。2座版最大载重量665kg、5座版为455kg。